Szerbia a következő időszakban arra törekszik, hogy legalább további öt százalékos részesedést vásároljon a Szerbiai Kőolajipari Vállalatban (NIS), amivel az állam tulajdonrésze 34 százalékra emelkedne – jelentette ki Aleksandar Vučić.

Az államfő szerint ez lehetővé tenné, hogy Szerbia érdemi betekintést nyerjen a vállalat pénzügyeibe és működésébe, valamint nagyobb befolyással bírjon a stratégiai döntésekre. Vučić elmondta: amennyiben a NIS és a Mol közötti tárgyalások a többségi orosz tulajdonrész kivásárlásáról nem vezetnek eredményre, Szerbia január 15-től saját ajánlattal lép piacra, írta a 021.rs portál.

Jelenleg a szerb állam valamivel kevesebb mint 29 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik a NIS-ben, míg az orosz fél 56 százalékos részesedést birtokol, a fennmaradó hányad kisebb részvényesek kezében van. A Mol képviselői hétfőn érkeztek Szerbiába, és megkezdték a vállalat működésének részletes átvilágítását, amelynek keretében a NIS kulcsfontosságú létesítményeit is felkeresik. Az ilyen jellegű teljes körű üzleti monitoring bevett gyakorlat a nemzetközi olajipari felvásárlások során.

Az Egyesült Államok pénzügyminisztériuma december 31-én külön engedéllyel ideiglenesen ismét lehetővé tette a NIS számára a finomító működtetését, de csak január 23-ig. Vučić korábban többször hangsúlyozta: Szerbia nem kíván erőszakos eszközökkel tulajdonrészt szerezni az orosz féltől, hanem piaci alapon, a lehető legmagasabb árat kínálva kívánja rendezni a tulajdonosi viszonyokat a stratégiai jelentőségű vállalatban.