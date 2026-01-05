Hamarosan eldőlhet a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) sorsa: a MOL delegációja január 5-én, hétfőn Pancsovára érkezik, ahol megtekinti a kőolaj-finomítót és a Petrohemia vállalatot, valamint több megbeszélést folytat - írta a Szabad Magyar Szó.

Nem hivatalos információk szerint a magyar delegáció a nap folyamán több találkozót tart, és bejárja a finomítót és a Petrohemiát is. Hivatalosan Szerbia eddig nem vett részt az orosz tulajdonrész értékesítéséről szóló tárgyalásokban.

A lap emlékeztetett, hogy az Egyesült Államok január 23-áig meghosszabbította a NIS működési engedélyét, és a nem orosz eredetű nyersolaj hamarosan megindulhat Szerbia felé. Aleksandar Vucic szerb elnök közlése szerint Washington azt várja, hogy húsz napon belül lezáruljon az adásvételi szerződés a NIS eladója és vevője között, és a magyar MOL valószínűleg a vevő lesz.

A nem orosz kőolaj már úton van az Adria Kőolajvezetéken (JANAF) Pancsova felé, a kérdés azonban az, hogy január 23-áig sikerül-e megegyezni az oroszokkal és a magyarokkal a tulajdonrész átvételéről. A lap szerint az ár és az érték meghatározása a legfőbb kérdés: a magyarok átvennék a vállalatot a terhekkel együtt, míg az orosz tulajdonosok egy modern finomítóval és értékesítési hálózattal rendelkező cég értékét mérlegelik. Egyelőre nem tudni, hogy az oroszok akarnak-e eladni, illetve mekkora összeget kérnek a NIS-részvények eladásáért.

A NIS az amerikaiak utolsó pillanatban hozott döntésének köszönhetően ideiglenesen feltölthette készleteit, és biztosította a finomító működését, amíg a magyar vállalat és a tulajdonosok közötti egyeztetések lezajlanak.