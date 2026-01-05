Megérkezett Szerbiába a Mol csoport képviselete, hogy megkezdje a szerb olajipar működésének alapos elemzését. A terveknek megfelelően a magyar olajtársaság delegációja megkezdte a NIS legfontosabb létesítményeinek bejárását. A folyamat valószínűleg több napig tart, ami egyébként az olajcégek felvásárlásakor egy bevett folyamat.

A Vreme emlékeztet, hogy az amerikai pénzügyminisztérium december 31-én adott ki különleges engedélyt a NIS-nek, ami lehetővé teszi, hogy a vállalat 2026. január 23-ig ismét folytathassa működését.

Aleksandar Vucic szerb elnök korábban arról beszélt, hogy az első 85 ezer tonna nyersolaj várhatóan legkésőbb január 15-ig megérkezik, a finomító pedig január 17-én vagy 18-án kezdheti meg a működést, január 15-16-án pedig megkezdődhet az olajszármazékok gyártása. Az orosz és a magyar képviselettel is tárgyalt telefonon, arra kérve őket, hogy mihamarabb állapodjanak meg a felvásárlásról.