Az Egyesült Államok arra számít, hogy január 23-ig megszületik a megállapodás a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) átvételéről Magyarország és Oroszország között, így a NIS folytathatja a munkát – hangsúlyozta Alekszandar Vucsics szerb köztársasági elnök a belgrádi közszolgálati televízióban, ahol arról beszélt: gyors megállapodásra számít az orosz részvényesek és a lehetséges vásárló – ez esetben a Mol – között.
Alekszandar Vucsics elmondta,
a pancsovai finomítóban a leállást követően az első munkanapon, vagyis január 5-én kezdődhetnek meg az újraindítási munkálatok, amelyek legalább két hetet vesznek igénybe.
Ugyanakkor Szerbia hozzájuthat ahhoz a 85 ezer tonna nyersolajhoz, amely a horvátországi Omisalj kikötőjében várakozott eddig, hiszen a Horvátországon áthaladó Adria-kőolajvezetéken történő szállítás is újraindulhat.
Alekszandar Vucsics nem erősítette meg határozottan, hogy bizonyosan a Mol vásárolja meg a NIS orosz részvényeit, viszont úgy fogalmazott, „kétségtelen, hogy a Mol a NIS-szel és a szerb állammal együtt dolgozott az OFAC-nak küldött levélen, és azon, hogy lehetővé tegyék a működési engedély megszerzését, amely lehetőséget biztosít a további nyersolajellátásra".
Az orosz Gazpromnak 11,3 százalékos részesedése van a NIS-ben, leányvállalatának, a Gazpromnyeftnek pedig 44,9 százalékos. A szerb kormány részvényeinek aránya 29,87 százalék, a fennmaradó részen kisrészvényesek osztoznak.