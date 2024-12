A 2014-ben alapított, sanghaji székhelyi NIO nevű kínai elektromos autógyártó nagyvállalat nagy vállalást tett: a német gyártmányú kisautók, a Smart kihívója szeretne lenni. Ugyanis a NIO mostanában rukkol elő első elektromos kisautó-modelljével a piacon, amely kisebb lesz, mint a Mercedes Smart márkájú autói, és olyan intelligens vezetési rendszerrel rendelkezik majd, amely várhatóan felülmúlja a riválisok, például a Mini Cooper teljesítményét

– jelentette ki a héten William Li alapító, a NIO elnök-vezérigazgatója. A Firefly nevű termékcsaládhoz tartozó okos kínai kisautó a vállalat éves nagyszabású bemutató rendezvényén, a NIO Day-en debütál jövő szombaton, az értékesítés pedig jövőre egyidejűleg kezdődik Kínában és a tengerentúli piacokon, köztük Európában. William Li azt is elmondta: hiánypótló járművet fejlesztettek, és havonta legalább több ezer jármű kiszállítására számít az e-kisautóból.

A cég vezetője mindemellett „észszerű” haszonkulcsról is beszélt, és szerinte a Firefly bevezetése nagy jelentőséggel bír a NIO globális terjeszkedési törekvéseiben. A vállalat jelenleg egy 10 millió darabos globális piacot lát maga előtt a kis- és középkategóriás járművek szegmensében: ezen belül 4 millió ilyen típusú járművet szeretnének eladni Európában. William Li arról is beszélt, hogy a NIO kis e-járművei a riválisokhoz képest továbbfejlesztett biztonsági funkciókkal rendelkeznek.

A NIO elnök-vezérigazgatója azt is megerősítette, hogy stratégiájuk változatlan: Kínában továbbra is akkumulátoros elektromos autókat fognak értékesíteni, ugyanakkor a vállalat időközben nyitottá vált más járművek, például a hibridek felé. Sanghajban egy csütörtöki sajtóeseményen újságíróknak nyilatkozva Li azt is elmondta: a világ többi része körülbelül 5-10 évvel van lemaradva Kína mögött a nyilvános töltőinfrastruktúra tekintetében.

(via)