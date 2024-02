A felfújt óriásautók elleni legfrissebb csapás alighanem a vasárnapi párizsi népszavazás volt, amely megháromszorozta az ilyen személygépkocsik parkolási díj át.





a városi terepjárókat egyrészt Ez csak egy csöppet sem lebecsülendő részeredménye annak a széleskörű kampánynak , amelyekegyrészt környezetvédel mi, másrészt biztonsági kifogások alapján támadja. És ami komoly fejtörést okoz mind a tulajdonosoknak, mind a gyártásukra teljes gőzzel ráálló autóipar nak.





Számukra nem is önmagában a párizsiak döntése jelent fenyegetést, hanem, hogy más városok és régiók is kedvet kapnak





mondta a Politico-nak Matthias Schmidt, európai autópiaci elemző.





A terepjárók és a kisebb crossoverek rendkívül népszerűek lettek az átalgautósok körében és komoly jövedelmet termelnek az sok gyártó jelentősen visszavágta a kisebb és kevésbé jövedelmező autók gyártását. és komoly jövedelmet termelnek az autógyár tók számára. Az autóipar busás profitot termel a belső égésű motoros SUV -ok eladásából – olyannyira, hogy





Erre egyébként jó példa a sportos autóiról ismert Alfa Romeo , amelynek kínálatában manapság – egyetlen típus kivételével – csak SUV-okat találunk. A Renault pedig – igazodva a vevői igényekhez – egyenesen arra ragadtatta magát, hogy dobta kínálatából az évtizedekig gyártott egyterű-etalont, és az Espace emblémát egy crossoverre biggyesztette fel. Egyébként hasonlót dobott a Peugeot is, amikor városi terepjáróvá rajzolta az 5008-at. Nem panaszkodhatnak persze a többiek sem: szinte már követhetetlen az a típusdömping, amit például a Volkswagen -csoport kínál ilyen autókból. Az autógyártók valósággal hajtják a bevételt, amire állítólag azért van szükség, hogy finanszírozni lehessen az elektromos járművekre való rendkívül költséges átállást. Az EU ugyanis előírta, hogy 2035-ig be kell szüntetni a belső égésű motorral hajtott új autók értékesítését, ez pedig – legalábbis fejlesztői szempontból – belátható időn belül van.

Terjedhet a SUV-ellenesség

a most megszavazott szigorítással ugyanazt az utat követi, amelyet korábban olyan kisebb városok is megléptek, mint Lyon vagy Tübingen. Mindemellett erős nyomást gyakorolhat olyan metropoliszokra, mint London, A francia fővárosMindemellett erős nyomást gyakorolhat olyan metropoliszokra, mint London, Brüsszel és Amszterdam, amelyek ugyanígy fontolgatják a terepjárók megsarcolását.





Ám nemcsak a nagyvárosok szeretnének regulázni, hanem nemzeti szinten is készülnek hasonlóra: Franciaország, Hollandia, Norvégia és Svájc már most is súly szerint differenciálja a gépjárműadókat, és Észtország is ezt tervezi 2025-től.





Párizsban eldöntötték a SUV-ok sorsát Kép: AFP

Azon persze lehet vitatkozni, hogy mennyire volt reprezentatív a párizsiak döntése, főleg annak fényében, hogy a francia főváros szavazásra jogosult lakosainak mindössze 6 százaléka vett részt rajta. Az eredmény az 55 százalékos támogatással ugyanakkor mindenképpen érvényes. Anne Hidalgo, Párizs szocialista polgármestere is azt hangoztatja, hogy a párizsiak „nagyon világos döntést hoztak”, és hogy a szavazás eredményét tiszteletben kell tartani.





Diszkriminálják a városi terepjárókat a fények városában Háromszorosára emelhetik a SUV-ok parkolási díját Párizsban. >>> Az új tarifa – amely szerint akár 225 euróba is fájhat hat órányi parkolás Párizs központjában – szeptembertől lép életbe.

Nőnek, növekednek

A Transport & Environment kampánycsoport nemrégiben készült tanulmánya szerint az új autók kétévente 1 centivel szélesednek. Szeptemberben a SUV-ok tették ki az Európában forgalomba helyezett új autók 54 százalékát, az EV-k esetében ez az arány még magasabb: a JATO Dynamics friss elemzése szerint a teljesen elektromos autók 60 százalékát és a plug-in hibridek 74 százalékát a SUV-ok teszik ki.





Bár az ipar szerint nagy szükség van a SUV-eladásokra, a szkeptikusok, leginkább a zöldek kongatják a vészharangot a környezeti hatások miatt – függetlenül attól, hogy fosszilis vagy elektromos energiával hajtják őket. Úgy vélik, hogy az EU-nak ki kellene már találnia, hogy miként ösztönözhetné az iparágat könnyebb, kisebb autók gyártására.