Németország számára elég rosszul sült el minden az elmúlt időszakban. A gazdaság stagnál és az ország feldolgozóipara várhatóan újabb ütést kaphat, ha a Donald Trumptól várt extra vámok valóban bevezetésre kerülnének. Eközben a politikai vezetés is bajba került, miután az amerikai választásokat követően összeomlott a kormánykoalíció.

A kötvénypiac azonban nagy változást vár, erre utal, hogy a 10 éves német államkötvények hozama hosszú idő óta először olyan magas szintre emelkedett, mint a hasonló lejáratú euró kamatcsereügyleteké (ez utóbbi gyakorlatilag egy idealizált 10 éves Európai Uniós államkötvény hozamaként is felfogható). Ez arra utal a Bloomberg és a Financial Times elemzése szerint is, hogy a piac szerint a német kötvénypiac elveszítheti eddigi sajátos jellegét, amellyel az eurózónán belül rendelkezett. Ezek szerint a német gazdaság a jövőben egyre inkább hasonlít majd a többi európai országéra, ahol egyre inkább extra hitelfelvételből próbálják meg beindítani a gazdaság növekedését és egyre kisebb hangsúlyt fektetnek majd arra, hogy az ország adósságállományát alacsony szinten tartsák.

10 éves német államkötvények hozama Kép: Economx, stooq.com

Ehhez a németek jó pozícióból indulnának, hiszen mint mindig, a költségvetés szilárd, az elmúlt évtizedek kemény döntéseinek eredményeként. Német politikai körökben is egyre népszerűbb az a nézet, hogy eljött az ideje egy kis költekezésnek és sokan úgy látják: a februári választások után felálló kormánynak egy több százmilliárd eurós extra kötvénykibocsátást kellene végrehajtania, hogy finanszírozni tudja a gazdaság megújítását szolgáló, új beruházási programot.

Lenne vevő az extra kötvényekre

A német kötvények megbízhatóságát kihasználva a befektetők valószínűleg habozás nélkül megveszik majd ezeket a plusz kötvényeket a megkérdezett szakértők szerint.

– Nem kell, hogy mindez egyszerre történjen. Ha a befektetők azt látják, egy értelmes beruházási program finanszírozására lesz elköltve az összeg, valószínűleg minden további nélkül megveszik az extra kötvényeket. Egy az államadósság 5 százalékának megfelelő, mintegy 220 milliárd eurós extra hitelfelvételt minden további nélkül megemésztene a piac – vélte Guy Miller, a Zurich Insurance Co. vezető piaci stratégája. Ales Koutny, a Vanguard nemzetközi kamatlábakért felelős vezetője szerint Berlin a következő évtizedben 400 milliárd euróval több hitelt bocsáthatna ki.

Ehhez azonban meg kellene változtatni a német alkotmányba rögzített szabályt, amely biztosította a német államadósság alacsony szinten tartását.

Ennek köszönhető az, hogy a német államadósság jelenleg nem haladja meg az ország GDP-jének 60 százalékát, míg például Franciaország esetében ez ennek duplája és az Egyesült Államokban is jóval 100 százalék felett jár.

Már a konzervatívabbak is belemennének

A gond csak az, hogy a februári választásokon most esélyesnek tartott CDU az adósságfék egyik legelszántabb védelmezőjének számított. Azonban az ő álláspontjuk is enyhült a kérdésben. A múlt héten a CDU kancellárjelöltjének számító Friedrich Merz már azt mondta, ő is lehetségesnek látja a rendelkezés reformját.

A fő kérdés szerinte az, hogy mire költenék az extra hitelfelvételből származó összeget. Ha jóléti kiadásokra és a fogyasztás élénkítésére menne, akkor nem járul hozzá. Ha viszont fontos beruházásokra és fejlesztésekre lenne fordítva, akkor már más lenne a hozzáállása.

Persze sok mindenkinek van ötlete arra, hogy mire költhetne extra forrásokat a német állam. Sokan szorgalmazzák például, hogy az ország növelje a védelmi célokra fordított összegek nagyságát, ezzel persze Európában nincsenek egyedül, tekintettel az ukrajnai háborúra és az Oroszország jelentette fenyegetésre. Erről bővebben itt írtunk.

A megkérdezett szakértők szerint ráadásul most jó pillanatban történhetne az extra államadósság kibocsátása. Az ezáltal okozott esetleges hozamemelkedést a piacon ellensúlyozhatná, hogy az Európai Központi Bank éppen egy kamatcsökkentési ciklus elején jár és jövő év végéig mintegy 150 bázisponttal mérsékelheti a kamatszintet az eurózónában.

Azt, hogy az amúgy államadósság kérdésében szigorú hitelminősítők is helyeselnének-e egy ilyen lépést, mutatja a Fitch elemzőinek értékelése is. Szerintük ugyanis a reformok felszabadíthatják a beruházásokat, ellensúlyozva a versenyképesség nagymértékű csökkenésének és a cég esetleges „negatív minősítési intézkedésének” veszélyét. Németország jelenleg mindhárom nagy cégnél tripla-A minősítéssel rendelkezik, ami a legjobbnak számít.