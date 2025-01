A földgázzal párhuzamosan az olajárak is emelkednek, az irányadó Brent hordónkénti ára 75 dollár fölé került csütörtökön, ami utoljára november végén fordult elő. Az emelkedést az is támogatja, hogy Hszi Csin-ping kínai elnök az újévi beszédében azt mondta, több gazdaságélénkítő intézkedéssel készülnek 2025-re. Mindez nem sok jót jelent a hazai autósoknak, január 2-án a gázolaj jegyzésára a mediterrán tőzsdén 700 dollár/tonna közelébe emelkedett. Ráadásul a hazai üzemanyag-importőröknek forintban ez még többe kerül: a dollár-forint keresztárfolyam csütörtökön 397 körül mozgott. Itthon ráadásul szerdától emelkedett a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi árának a jövedéki adója is , ami önmagában 6,25 és 5,86 forintos literenkénti drágulást jelent, az áfa-val együtt 8 és 7,4 forintot.