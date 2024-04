Már tavaly, különösen a nagy vacsorával járó hálaadási hosszú hétvégén szembesültek az élelmiszergyártók azzal, hogy bizony a hatékony fogyókúra kevesebb evéssel jár, legalábbis a legtöbb feldolgozott, nagy kalóriatartalommal rendelkező termék keresletét visszaveti.

Pont erre épül a kifejlesztett gyógyszerek működési mechanizmusa: lecsökkentik az étvágyat, és ilyen széleskörű sikeres fogyókúrára még nem volt példa.

Most egy másik problémával is szembesülnek, amit Magyarországon is jól lehet érezni: az élelmiszerárak sokkal nagyobbat emelkedtek, mint az átlagos infláció, így a kis költségvetésű, kis keresetű háztartások fogyasztása visszaesett.

A probléma nem olyan széleskörű, mint nálunk, ahol a fogyasztást eleve nagymértékben visszavetette az Európában legmagasabb infláció: ott csak a szegénynek tekintett rétegeket érinti, melynek meghatározása a Reuters szerint az évi 35 ezer dollár alatti jövedelem.

A relatív szegénység

Ebbe a kategóriába 2022-es adatok szerint a fekete családok harmada, a fehérek 21 százaléka esik (hogy a kevert népesség hová számít, nem tudjuk). Mindenesetre az USA-ban van egy támogatási program, ami szerint ezek a családok, háztartások élelmiszerutalványt kapnak. Az ezekkel történő vásárlás értéke egyes üzletekben 40 százalékkal visszaesett, ami abból is adódhat, hogy nem, vagy csak szerényen nőtt a kiadott utalványok összege, miközben az élelmiszerárak elszálltak.

Mindenesetre az élelmiszerüzletek érzékelik már csak a napi gyakorlat alapján is, hogy a szegényebb vásárlók kevesebb élelmiszert vásárolnak, és ehhez most már a gyártók is próbálnak alkalmazkodni úgy, hogy olcsóbb szendvicseket, kisebb kiszerelésű termékeket vezetnek be (ez utóbbi mostanában is rendkívül elterjedt, de legalább fel kell tüntetni, ha a termék tömege, mérete változott).

A gyorséttermek is érzékelik a változást, és olcsóbb, de egyszerűbb menüket is összeállítanak, hogy a kevesebbet költő vendégkör ne maradjon el, vagy ne vándoroljon a konkurenciához. Persze az egész problémának van egy előzménye: az alacsony jövedelmű rétegek fogyasztásának visszaesését ön magában nem csak az infláció okozza, hisz azért az jóval kisebb volt, mint nálunk.

Komoly előzmény

A dolog előzménye, hogy a járvány idején szórták az amerikai polgárokra a pénzt, így az átmeneti munkanélküliség nem okozott gondot, csak hogy az ingyen pénzt könnyű megszokni, a költekezés felszalad, különösen azoknál, akik még életükben soha nem engedhették ezt meg maguknak. Így az ingyen pénz elfogyott, vissza kell szokni a legalábbis amerikai szinten szerény jövedelem beosztásához, ami még az infláció nélkül is visszaesést jelentene.

Az is probléma, hogy a lakosság legalacsonyabb jövedelmű 20 százaléka az ingyen pénz időszaka után gyakran rosszabb feltételekkel, alacsonyabb, vagy ugyanakkora bérért tud elhelyezkedni, mint a járvány előtt, csakhogy ez reálértékben jóval kisebb összeg lett azóta. Az élelmiszeripar alkalmazkodni fog, és úgysem ez lesz az igazi probléma, hanem a túlsúlyuktól gyógyszeresen megszabadulók étkezi szokásaihoz való alkalmazkodás.