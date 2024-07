Miután az EU 48 százalékos vámot vetett ki a kínai elektromos járművekre, az ázsiai ország gyártói kénytelenek a helyi iparral szövetkezni, hogy a szalagról újonnan legördült járműveiket helyi gyártásúnak tekintsék. Máskülönben akár több ezer euróval is drágábbak lennének egyes modellek, ami miatt épp a kínai márkák sikerének kulcsa veszne el: az elérhető fogyasztói ár.

Noha már a vám bevezetése előtt is akadtak gyártók, akik nyíltan beszéltek arról, hogy Európában terjeszkednek – a piacvezető BYD is Szegeden terjeszkedik –, az ilyen törekvések mostanra már minden gyártó számára elsődlegessé váltak:

Barcelona hamarosan a Chery Automobile Co. által gyártott Omoda E5-nek ad otthont,

Lengyelországban a Leapmotor T03 városi autók gördülnek ki a Jeep-et és a Fiatot is gyártó Stellantis összeszerelőüzeméből,

a BYD pedig Magyarország mellett Törökországban is terjeszkedne,

ahogy a Zeekr is az európai gyárának helyszíneit mérlegeli.

A Bloomberg szerint az európai szereplők számára kockázatot jelent a kínai autók érkezése, akiknek ezért nincs is más választásuk, minthogy partnerséget kössenek velük, mivel saját telephelyeik egy részének bezárásával kell szembenézniük, hogy a globális értékesítés növekedésének visszaeséséhez alkalmazkodni tudjanak.

A kínai gyártók pedig nem várják meg, hogy kialakuljon a teljes kép a vámokkal kapcsolatban, mert a profitjuk mindenképpen drámaian visszaeshet, feltéve, ha nem akarják a fogyasztókat kitenni a modellek drasztikus drágításának. Ezért a SAIC máris tárgyalásokat kezdett a spanyol kormánnyal egy európai gyártóüzem megépítéséről, ahogy a Geely tulajdonában lévő Volvo is felgyorsította az új EX30 modelljének a belgiumi Gentben lévő gyártását.

A fentieken túl Olaszországban Giorgia Meloni kormánya is már a kínai gyártóknak udvarol, bár az ország legnagyobb autógyártói közül néhányan ellentmondásos érzéseket táplálnak a verseny erősödésének lehetőségével kapcsolatban: a Stellantis vezérigazgatója például többször is aggodalmát fejezte k ia kínai cégekkel kapcsolatosan, annak ellenére is, hogy a cég a Leapmotorral összefogott.