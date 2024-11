A saját kocsi sok fejfájást okozhat, amire az autómegosztás a gyógyír

Sokan nem engedhetnek meg maguknak saját autót, amit többek között a karbantartási díjak és a magas üzemanyagárak is indokolnak. Bár a tömegközlekedés Budapesten ideális alternatíva lehet, vannak esetek, amikor elkerülhetetlen az autóhasználat. A GreenGo carsharing szolgáltatása ilyenkor jelenthet megoldást, ugyanis az elektromos autók bérlése egyszerű, pénztárcabarát és még környezetkímélő is, ezért kis- és középvállalkozások is előszeretettel veszik igénybe.