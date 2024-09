Az új budapesti ügyeleti rendszerről, az orvosok és az ápolók béréről, az állami és a magánellátást közötti különbségekről is beszélt Velkey György, a Magyar Kórházszövetség elnöke, a Magyar Református Egyház Bethesda Gyermekkórházának főigazgatója az Inforádió Aréna című műsorában.

Az október 1-én induló új ügyeleti rendszerrel kapcsolatban elmondta, hogy komoly felkészülés, zajlik, nagyon sokat dolgoznak a kollégák, és az első nagy izgalmak után az országos rendszer kapcsán mindenhonnan az a hír jön vissza, hogy jól működik, jól beállt rendszer.

A korábbi felállásban, egyéni szolgáltatók adták az ügyeleti ellátást volt, ahol ezek jól működtek, máshol kevésbé. Ma olyan ügyeleti ellátást tud biztosítani az Országos Mentőszolgálat szerte az országban, ami kiszámítható, és ahol jelentős hatékonyságjavulás is van, hiszen a rendszerben dolgozó orvosok megfelelő bérért, de nem extraprofitot termelő cégeknek dolgoznak, mondta Velkey György. Budapest nehéz ügy, minden ellátásszervezésben azért, mert az ország harmada az agglomerációval együtt itt kap ellátást, és speciális közlekedési és területi viszonyok vannak.

A várólistákkal kapcsolatban kiemelte, hogy ezek hosszával küzdenek.

Ugyanakkor egy közeli rokonát, aki kettős állampolgár - és meg lehetett tenni - Magyarországon operálták meg, mert történetesen az Egyesült Királyságban olyan hosszú volt a várólista, hogy nem jutott az ellátáshoz belátható időn belül.

Jelenjen meg a teljesítmény a bérekben

Az orvosi bértáblával kapcsolatban megjegyezte: az orvosok többsége emeltebb bér mellett is becsületesen, megfelelő ütemben dolgozik, időnként emberfeletti ütemben. De való igaz, hogy a fizetésben, a bérben most nincsen motivációs elem, és ez baj, ez nem jó. Amikor az orvosok béremelését jó pár évvel ezelőtt megterveztük, átgondoltuk, Velkey György is volt olyan bizottságban, ahol előkészítettek olyan elemeket, hogy legyen differenciáltabb a bér, ilyen értelemben a munka mennyiségéhez, a minőségéhez igazítsák a bérarányt. Ne csak a kor előrehaladáshoz igazított bértábla legyen.

Az élet azt igazolta, hogy az ápolói béremelésnél már ezek a szempontok jobban előtérbe jutottak, egyfajta differenciálásra is van benne mód, hogy magát a teljesítményt, mint ahogy a világban a bértáblák és a bértárgyalások esetében a legtöbb helyen nyilván így van, figyelembe kell venni.

Érdemes volna újra gondolni az orvosi bértáblát és megújítani

– tette hozzá Velkey György.

Kiemelte: a finanszírozásban is sok tennivaló van, és ezen nagyon erősen dolgozik a társadalombiztosítás. Ekészült tavaszra egy olyan finanszírozási csomag, ami az igazságtalanságok kiegyenlítésére, és forrásbevonásra is törekszik, mert vannak olyan eltorzult pontértékek a rendszerben, amik bizonyos szakmákra nézve károsak, az ottani munkát alulértékelik, kevésbé finanszírozzák, mint a ráfordítást.

Nagyon fontos, hogy igazságossá váljon a finanszírozás, mert lehetetlen, hogy betegek és ellátók kerüljenek ezért hátrányba. A forrásbevonásra is szükség van, mert a betegek ellátásához szükséges anyagok, nevezzük ezeket dologi költségeknek, például gyógyszerek, eszközök finanszírozásában nem volt inflációkövetés. A kórházi adósságállomány mögött alapvetően ezek vannak, mondta a kórházigazgató.

A havi finanszírozási büdzsét biztosítási szinten meg kell emelni, igazságosabbá kell tenni az elosztását, illetve mivel jelentős adósságállománnyal dolgozunk, és ezeket rendre konszolidálni kell, mondta Velkey György.

A magán és az állami ellátással kapcsolatban megjegyezte: a magánellátás tehermentesíti az állami ellátást. A betegbiztonság komplexen, az állami rendszerben van jelen. A magánellátók jobb szolgáltatási színvonalat, szebb várótermeket, jobb kommunikációt tudnak adni, persze ők is vigyáznak a szakmai sztenderdekre, megadják ők is azt a magas szintű szakmai ellátást, többnyire ugyanazokkal az emberekkel, akik a kórházakban ezt a munkaidőben végzik.

Vannak olyan ellátások, amelyek az állami ellátásba nem férnek bele, és ezeket a magánellátók tudják hamarabb és jobban megadni az embereknek. A magánellátóknak nagyon fontos lehetősége és feladata, hogy ezt a hiányt pótolják, emelte ki a Magyar Kórházszövetség elnöke.