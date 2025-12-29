Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) is közzétette az első iránymutatását a GLP-1 típusú terápiák elhízás gyógyításában való alkalmazásáról. Ez mit jelenthet a túlsúlyosok számára?

– Ez egy hatalmas, szimbolikus jelentőségű lépés. A WHO 2025-ös iránymutatása lényegében "hivatalos pecsétet" ütött arra a tényre, amit mi szakorvosok már régóta hangoztatunk: az elhízás nem jellemhiba vagy akaraterő hiánya, hanem egy krónikus, kiújuló betegség, amely jelentős fokozza például a szív- és érrendszeri betegségek, a 2-es típusú cukorbetegség és egyes rákbetegségek kialakulásának kockázatát. Az új WHO-irányelv két fő feltételes ajánlásai alapján a GLP-1-terápiák alkalmazhatók felnőtteknél – terhes nők kivételével – az elhízás hosszú távú kezelésére. Bár a terápiák hatékonysága az elhízás kezelésében és az anyagcsere-, illetve egyéb egészségügyi eredmények javításában bizonyított. Ez az ajánlás feltételes, mivel jelenleg korlátozottak az adatok a hosszú távú hatásosságról és biztonságosságról, a kezelés fenntarthatóságáról és abbahagyásáról, a jelenlegi költségekről, az egészségügyi rendszerek felkészültségéről és az egyenlőségre gyakorolt lehetséges hatásokról. Mindezek mellett az intenzív viselkedésterápiás beavatkozások – beleértve a strukturált, egészséges étrendre és fizikai aktivitásra épülő programokat – is felajánlhatók azoknak a felnőtteknek, akik GLP-1-terápiát kapnak. Bár a GLP-1-terápiák az első hatékony kezelési lehetőséget jelentik az elhízott felnőttek számára, a WHO iránymutatása hangsúlyozza, hogy a gyógyszerek önmagukban nem jelentenek megoldást.

Milyen tapasztalatok vannak, jellemzően a túlsúlyos embereknek mennyi ideig kell használni a GLP-1 terápiát?

– Erre a válasz sokakat meglephet, mivel potenciálisan élethosszig, de legalábbis hosszú évekig. Gondoljunk erre úgy, mint például a magas vérnyomásra. Ha valaki vérnyomáscsökkentőt szed, és a vérnyomása beáll a normál tartományba, nem hagyja abba a gyógyszert, mert tudja, hogy a probléma visszatérne. Az elhízás biológiája hasonlóan működik. A GLP-1 terápia egy hiányzó vagy rosszul működő élettani szabályozást pótol, a jóllakottság érzését és az anyagcsere egyensúlyát. Ha elvesszük a mankót, a biológiai késztetés visszatér.

A túlsúlyosok utánkövetése során mit látnak, akkor ha abbahagyják a kezelést, az elveszített súlytöbblet hány százaléka jön vissza?

– A kutatások és a klinikai tapasztalatok sajnos egybevágnak: a kezelés elhagyása után egy éven belül a betegek jellemzően a leadott súly kétharmadát visszahízzák. Ez nem azért van, mert "elrontották" a diétát. Amikor valaki lefogy, a teste "éhező üzemmódba" kapcsol, azaz lassítja az anyagcserét és növeli az éhséghormonok szintjét, hogy visszaszerezze a tartalékokat. A gyógyszer ezt az ellentámadást védi ki. Ha elvesszük a gátat (a gyógyszert), az ár (a visszahízás) szinte azonnal áttöri a falat, hacsak nem sikerül egy fenntartható, jelentős életmódváltást elérnie az elhízottnak a kezelés alatt, de még ebben az esetben is nehéz a küzdelem a leadott kilók megtartásáért. Ez nem a gyógyszer „hibája”, hanem annak a bizonyítéka, hogy az elhízás krónikus, biológiailag vezérelt állapot – a szervezet minden eszközzel védi a korábbi súlyt.

Egyre több világsztáron is észrevehető a drasztikus fogyás (csontsoványra fogytak), ami persze sokak számára egy követendő példa lehet. Túl lehet adagolni a GLP-1 terápiát?

– Igen, és ez egy nagyon veszélyes jelenség. A "hollywoodi diéta" torz képet fest. A GLP-1 túladagolása nem feltétlenül úgy néz ki, mint egy drog-túladagolás, de súlyos következményei lehetnek. Ezek egyike, hogy a túl gyors fogyás – amit a sztároknál látunk – alatt a szervezet nemcsak zsírt, hanem izmot is bont. Ha valaki nem eszik elég fehérjét és nem végez súlyzós edzést a kúra alatt, "csont és bőr" lesz, az arca beesik, az izomzata elsorvad. Ez öregít és gyengít, nem pedig egészségesebbé tesz. A celebek vagy influenszerek extrém soványsága nem követendő minta.

A GLP-1 kezelés nem kozmetikai, „alakformáló injekció”, hanem egy komoly orvosi terápia, amit csak orvos állíthat be, fokozatos dózisemeléssel, szoros ellenőrzés mellett.

A túlsúlyosok több társbetegséggel is küzdenek. Magas vérnyomás, diabétesz, esetleg mozgásszervi problémák. Meg lehet becsülni, mekkora egészségnyereséget érnek el, ha lefogynak és kontrollálni tudják a jövőben is a súlyukat?

– Az egészségnyereség hatalmas, és ezt számszerűsíteni is lehet, mivel már 5-10 százalékos fogyásnál jelentősen csökkenhet a vérnyomás, javulhat a vérzsírszint, és csökken az ízületi terhelés (a térdfájdalmak sokszor megszűnnek). Ennél jelentősebb, 15 százalék feletti fogyásnál – ami ezekkel a modern gyógyszerekkel elérhető – már a betegségmódosító hatásról is beszélhetünk. A friss kutatások igazolták, hogy az egyik GLP1 készítmény szedése során 20 százalékkal csökkent a szív- és érrendszeri kockázat olyan elhízásban, akik már valamilyen kardiovaszkuláris betegségben szenvedtek. Ez nemcsak életminőség, hanem életévekben mérhető nyereség.

Tényleg lassítja a GLP-1 az öregedés folyamatát? Ezt, hogy kell értelmezni?

– Ez most a tudomány egyik legizgalmasabb területe. Nem arról van szó, hogy örökké élünk, de a GLP-1 terápiák lehet, hogy befolyásolhatják a biológiai öregedést, amelynek egyik eleme, hogy csökkentik a krónikus gyulladást. Természetesen ennek igazolása még hosszú időt vehet igénybe, ezért erre vonatkozólag határozott kijelentésekkel nem élhetünk. Szóval ez nem fiatalító injekció, hanem egy ígéretes eszköz több öregkori betegség kockázatának csökkentésére, megfelelően alkalmazva.

Melyek a legújabb fejlesztések a GLP-1-ben? Van már tablettás kiszerelés is?

– A fejlesztés gőzerővel zajlik, a cél a kényelem és a hatékonyság növelése. Cukorbetegségben már kapható a tablettás GLP1-re ható készítmény, ennek elhízásban történő változata is tesztelés alatt áll. Ezen túlmenően számos készítmény áll fejlesztés vagy klinikai tesztelés alatt.