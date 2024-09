2019-hez képest ötezer taj-szám tűnt el Dunakeszin a járóbetegellátásban, hogy ezek a betegek, meghaltak, elmentek a magánellátásba, vagy meggyógyultak erről nem tudni semmi, mondta a Balatonfüreden a XXVI. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencián Pál Miklós, a Medicina 2000 Szövetség elnökségi tagja.

Ezért Pál Miklós adatokat kért az NEAK-tól, hogy országosan ez az érték hogy néz ki.

2008 és 2010 között platózott a járóbetegek ellátása, a szakorvosi óraszám pedig valamiért csökkent, jelenleg tizenegyezer forintot fizet óradíjként a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) az orvosoknak.

Magyarországon a szakrendelők száma 238, a kórházak száma pedig 111.

Eltűnt 1,3 millió beteg

2023-ban 5,23 millió beteg járt a járóbeteg-ellátásban, ez többszöri vizsgálatot is jelenhet, van aki egy laborvizsgálat után belgyógyászati kivizsgáláson is járt. De 1,3 millió betegről nem tud semmit az egészségbiztosító, 2019-hez képest. Ők biztosan nem haltak meg, emelte ki Pál Miklós, aki egyébként a Dunakeszi Szakrendelő ügyvezető igazgatója is.

Annyit tudnak róluk, hogy az 2023-ban nem jártak abban az államilag finanszírozott rendelőben, ahol 2019-ben gyakran megfordultak, vagyis nagyon furcsa, hogy hova lettek a betegek.



A szakrendelőknek a finanszírozáson túl nagyon fontos, hogy a létezésük biztonságos legyen vagyis vagyis, hogy ne kerüljenek állami fenntartásba, emelte ki Pál Miklós. Erre egyébként Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár ígéretet tett a konferencián, erről itt írtunk bővebben.

Pál Miklós szerint a vizitdíj bevezetésén pedig el kellene gondolkodni, valamint ha megszüntetnék az egészségügyben a szolgálati jogviszonyt az lenne a teljesen ideális állapot.