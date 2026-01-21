Szijjártó Péter Jeszenszky Zsolt YouTube-csatornáján mesélte el az esetet. Elmondása szerint egy külföldi hivatalos úton, ahol üzletemberek is jelen voltak, Kóka Jánossal beszélgetett, aki orvosként felhívta a figyelmét a szűrővizsgálatok fontosságára. A külgazdasági és külügyminiszer tavaly a tanácsot elfogadva el is ment ezekre.

Végül az utolsó szűrővizsgálaton derült ki „egy olyan dolog, ami az utolsó olyan pillanatában volt, amikor még jól ki lehetett jönni belőle”.

Azonnal el kellett végezni a beavatkozást, és hála Istennek, minden rendben van, de ez tényleg az utolsó pillanat volt, amikor még elkerülhető volt a tragédia - mondta a külügyminiszter.

Szijjártó Péter pályafutása elején Kóka János politikai ellenfele volt, és éles kritikákat fogalmazott meg az akkori SZDSZ-es gazdasági miniszterről, többek közt „minden idők legsikertelenebb gazdasági miniszterének” nevezte - írta a Szijjártó Péter betegségéről szóló beszámolójában a 24.hu. A lap megjegyezte, hogy a 2010-es kormányváltás után Kóka János üzletemberként közel került a kormányhoz, és több alkalommal részt vett a Fidesz külföldi delegációiban is.