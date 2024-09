A tárcavezető kiemelte, hogy csatatér helyett tárgyalóasztalra, fegyverszállítások helyett pedig diplomáciára van szükség a fegyveres konfliktusok rendezését illetően. Ilyen csoportosulásnak nevezte meg az úgynevezett meditáció csoportot is, amely szerinte az első számú megoldásnak a meditációt, a közvetítést és a diplomáciát látja.

Emellett arról is beszélt, hogy Törökország után Katar játszat a jövőben nagy szerepet a magyar energiaellátás biztonságában. Ennek kapcsán pedig elmondta, hogy teljesen megbízható útvonalat jelenthet a Török Áramlat, amely a legnagyobb részben biztosítja a hazai földgázellátást.

Ezután hozzátette azt is, hogy már a közel-keleti országgal is megkezdődtek a tárgyalások arról, hogy 2027-től hogyan is lehetne bevonni a magyar energiamixbe az innen érkező cseppfolyósított földgázt (LNG).

Szijjártó leszögezte, jelenleg a lehetséges útvonalakat mérik fel, az azonban már biztos, hogy nagy szükség van a hálózat kapacitásának bővítésére Délkelet Európában. Közölte, meg kell növelni a földgázszállítási kapacitásokat, onnantól pedig reális forgatókönyv lehet a katari LNG érkezése.