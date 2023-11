Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján a dohánytermékek árusítása helyéül szolgáló trafikok működésében komoly szigorítás várható, ugyanis a 18 éven aluliak dohánytermékkel való kiszolgálása még mindig nagyon nagy problémát jelent

– válaszolta a Blikk megkeresésére az Építési és Közlekedési Minisztérium sajtóosztálya.

A tárcánál még nem tudták megmondani, hogy mikor lép hatályba az új rendelkezés, ám azt kilátásba helyezték, hogy

MAGASABB PÉNZBÍRSÁGRA ÉS HOSSZABB ZÁRVA TARTÁSRA, VAGY AKÁR AZ ENGEDÉLYÜK ELVESZTÉSÉRE IS SZÁMÍTHATNAK AZOK A TRAFIKOK, MELYEK KISKORÚAKAT SZOLGÁLNAK KI DOHÁNYTERMÉKKEL.

Ha ugyanis egy dohányboltról kiderül, hogy ott ez történt, az eljáró hatóság egy időre bezárhatja, és ez a zárva tartási idő növekszik majd a szigorított szabályozással.

ISMÉTLŐDŐ SZABÁLYSÉRTÉS ESETÉN PEDIG A TRAFIK ÜZEMELTETÉSI JOGÁNAK VISSZAVONÁSA IS MEGTÖRTÉNHET.

A további árváltozás sem kizárt

A MINISZTÉRIUM KÖZLÉSE SZERINT A DOHÁNYTERMÉKEKNÉL A MAGYAR KORMÁNY FOLYAMATOSAN VIZSGÁLJA AZ ÁRVÁLTOZÁS LEHETŐSÉGEIT.

Az is kiderült, hogy a dohánytermékeket a jövőben is csak az erre kijelölt üzletekben, tehát trafikokban lehet majd beszerezni, és ez vonatkozik az új generációs dohánytermékekre is, vagyis a hevítéses és elektromos cigarettákra is. A kormány célja, hogy ezeknek az internetes beszerzési lehetőségeit megszüntessék, és csak ellenőrzött körülmények között, a trafikokban történhessen meg.