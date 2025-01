Átadták a Semmelweis Egyetemen (SE) a második fotonszámláló CT-készüléket, amit az egyetem saját forrásból vásárolt meg. A képalkotó eszköz több száz millió forintba került, válaszolta az Economxnak Pavlik Lívia, a Semmelweis Egyetem kancellárja. Az újgenerációs gép beszerzésénél most nem lépték át az egymilliárd forintos keretet, úgy mint három évvel ezelőtt, amikor az első fotonszámláló képalkotó diagnosztikai eszközt vásárolták meg a Siemenstől, árulta el a kancellár.

Világszenzáció Budapesten

A most átadott CT a sürgősségi ellátásra szoruló betegek gyorsabb és pontosabb diagnózisát segíti. Magyarországon sehol máshol nincs ilyen a jövő technológiájának számító, alacsony sugárdózisú CT. Az pedig világszinten egyedülállónak számít, hogy egy intézményben két csúcskategóriás berendezés legyen, hangzott el a sajtótájékoztatón.

A sokktalanító, műtői környezetben kialakított CT-labornak köszönhetően a súlyos állapotú betegek ellátását azonnal, akár a CT-asztalon is, késedelem nélkül el lehet kezdeni. A most átadott készülék egy nagy sebességű gép, nagyon pontos képet kapnak a sérültről kis sugárterhelés mellett, és a kisebb eltéréseket is gyorsan tudják azonosítani, mondta az Economxnak Maurovich Horvát Pál, a Semmelweis Egyetem Orvosi Képalkotó Klinika igazgatója.

Kép: MTI, Bruzák Noémi

Az igazgató kiemelte: másodpercenként 34 centimétert tud a készülék megvizsgálni, ez azért fontos, mert a sürgősségi betegellátásban az időfaktor az nagyon lényeges. A most másodikként beszerzett CT-vel, egy év alatt lehet akár 30 ezer vizsgálatot is el tudnak majd végezni.

A Semmelweisen világszínvonalú betegellátás és tudományos tevékenység zajlik és ezekhez az eszközparkot is hozzá kell igazítani, tette hozzá Pavlik Lívia.

Lehet bármilyen zseniális humánerőforrás állományunk, ha nem haladunk azzal a technológiai és kutatás fejlesztési innovációs tevékenységgel, amit a partnercégeink mérnöki oldalról kínálnak. Ha az új technológiákat nem építjük bele a betegellátásba, akkor nem fogunk tudni lépést tartani sem a világgal, sem a céljainkkal

– tette hozzá a kancellár.

Jobb és hatékonyabb betegellátást tud végezni a két fotonszámláló készülék, mondta Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora. A készülékkel a sürgősségi és az akut betegellátás során is pontosabb diagnózist tudnak felállítani az orvosok. A rektor kiemelte: az új generációs CT-k a rezidensek és a medikusok képzésében hozzájárulnak ahhoz, hogy a hallgatók a legkorszerűbb tudáshoz juthassanak.

Három éve működik az első fotonszámláló CT az SE-n, már több mint harmincezer vizsgálatot végeztek el a készülékkel. A második fotonszámláló készüléket a sürgősségi és traumatológia ellátásban használják majd és a következő egy évben akár 30 ezer vizsgálatot is el tudnak majd végezni rajta, tette hozzá Merkely Béla.

Az SE idén mintegy 50 milliárd forintot fordít infrastruktúra fejlesztésre és építkezésre, ami az eddigi legnagyobb összeg, emelte ki a rektor.

Valamint beszélt arról is, hogy az egyetem egy világcsúcsot is felállított, hiszen az egy nap alatt végzett CT-vizsgálatok száma a Semmelweisen volt a legmagasabb, 24 óra alatt 150 beteget vizsgáltak meg.

Másodpercek alatt a teljes test vizsgálata megtörténhet

2021-ben a világon elsőként került a Semmelweisre a Siemens első újgenerációs készüléke, mondta Vincze Rita, a Siemens Healthcare Kft. ügyvezetője.

A Naeotom Alpha.Prime CT alagútja minden korábbinál nagyobb, 82 centiméter, asztalának terhelhetősége szintén extra, 340 kilogramm, és a berendezésben lévő cső is a legnagyobb, 120 kilowatt teljesítményű.

A partneri viszonynak köszönhető, hogy egy újabb készüléket üzemeltek be a SE-n. Az újgenerációs készülék piaci bevezetese egyébként idén áprilisban lesz majd. Példaként említette Vincze Rita, hogy a traumatológia beteg egész testének a vizsgálatát a készülék két másodperc alatt el tudja végezni.

A hagyományos CT és a fotonszámláló CT között akkora a különbség, mintha a fekete fehér fotózást a színes fotózással hasonlítanánk össze, hangzott el az újgenerációs CT-bemutatóján.