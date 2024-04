Hogyan tudná röviden összefoglalni, hogy mivel is foglalkoznak pontosan?

Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) egy budapesti székhelyű uniós intézmény, alapvetően a Horizon Europe keretprogram szerves része vagyunk. A hétéves költségvetésünk közel hárommilliárd euró a Horizon Europe nagyjából 95 milliárdos keretösszegéből. Az alapvető célkitűzésünk, amiért a szervezetet létrehozták 15 évvel ezelőtt az, hogy megerősítsük az Európai Unió innovációs képességét, és ezáltal a versenyképességét is, hogy a globális versenyben lépést tudjunk tartani a versenytársakkal.

Hogyan csináljuk ezt? Úgynevezett tematikus innovációs társulásokat vagy platformokat hozunk létre uniós szinten vezető vállalkozásokból, kutatóintézetekből és egyetemekből, vagyis az úgynevezett tudás háromszög (knowledge triangle) szereplőiből. Kilenc területen vagyunk egyelőre jelen, ezek mind megtalálhatóak a honlapunkon: az energetikától a klímaváltozáson át a digitalizációig, a kritikus nyersanyagok, a feldolgozóipar és legújabban a kreatívipar. Abban tudunk segíteni a magyar vállalkozásoknak, hogy az úgynevezett közvetlen európai uniós forrásokhoz való hozzáférést segítsük.

Azt látjuk ugyanis, hogy gyakorlatilag minden 2004 után csatlakozott tagállamnak a részvétele alacsony ezekben a programokban, így Magyarországé is. Ez azt jelenti, hogy a sikerráta elég alacsony, illetve az a pénzösszeg, amit el tudnak hozni a magyar cégek és egyéb szervezetek, az lakosságarányosan vagy GDP-arányosan is jóval alacsonyabb, mint a nyugati vagy északi fejlettebb országoknál.

Abból a szempontból elég különleges szervezet vagyunk, hogy a mi működési struktúránk is decentralizált, amit az is szimbolizál, hogy Budapesten található a székhelyünk és nem Brüsszelben. Ami ennél is fontosabb, hogy minden uniós tagállamban és még azon túl is jelen vagyunk helyi irodákkal (több mint 50 iroda), tehát ha egy vállalkozónak, egy innovátornak vagy akár csak egy diáknak ötlete támad, akkor egyszerűen fel tudja venni a kapcsolatot a helyi irodán keresztül az egész páneurópai hálózattal.

Említette a finanszírozást, mondana még erről néhány részletet?

Igen, van pénzügyi támogatás is, amit nyújtunk az innovációs projektekhez vagy induló vállalkozásoknak, startupoknak. Vannak ötletversenyek is, ahol még nincs is cég, nincs még egy technológia, nincs még egy termék, hanem csak egy ötlet van, tehát egészen belépő szintről el tudjuk kezdeni támogatni ezeket a vállalkozókat pénzügyileg is. Amit viszont külön kiemelnek a partnereink az az ökoszisztéma, hogy be tudnak kerülni egy nemzetközi csapatba.

Ahogy az a panelbeszélgetésen is elhangzott, sokszor azért nem tudnak pályázni magyar cégek közvetlenül is forrásokra, mert nemzetközi konzorcium részeként kell pályázni. Ez a konzorciumépítés, a megfelelő nemzetközi partnerek megtalálása nem olyan egyszerű. Ezt nálunk már nem kell megtenni, hiszen ezeket a konzorciumokat mi létrehoztuk, mint EIT, ezekhez lehet csatlakozni, hogyha valakinek van olyan ötlete, amivel be tud társulni.

Itt megkapja egyrészt a pénzügyi támogatást is, illetve megismerkedik más nemzetközi szereplőkkel, legyen az egy másik vállalkozás, egy egyetem, melyik mondjuk egy technológiát tud ennek a cégnek nyújtani, vagy esetleg találhat egy új vevőt. Amennyiben például külpiacra akar belépni a termékével egy magyar vállalkozás, akkor az üzletfejlesztők tudnak segíteni a piacra lépésben, a helyi jogszabályok és adminisztrációs terhek ismeretével.

Itt egy olyan európai szintű hálózat, platform van több mint háromezer partnerszervezettel minden uniós országban, és még azon túl is, amihez lehet csatlakozni.

Ez a hozzáadott érték, amit mi tudunk nyújtani és szerintem az, hogy itt Budapesten az Infoparkban található a központi irodánk és ezek az innovációs platformok is mind jelen vannak Magyarországon, egy olyan érték, amit érdemes lenne kicsit jobban felhasználni.

Kik azok, akik leginkább élnek jelenleg a lehetőséggel tapasztalataik szerint?

Alapvetően az egyetemek tradicionálisan nagy szereplői ezeknek a kutatási és innovációs keretprogramoknak, a kutatóközpontok szintén. Nekünk is vannak természetesen magyar egyetemi partnereink is, amelyek speciális helyzetben vannak amiatt, mert egy részük jelenleg a Horizon Europe-ból nem kap közvetlenül pénzügyi támogatást. Amit mi szeretnénk még erősíteni, az a magánszféra, a piaci szereplők, a vállalkozások részvétele. Viszonylag sok nagyvállalattal vagyunk partnerségben, akár említhetem a MOL-t vagy az OTP-t, a jelenleg Magyarországon jelenlévő multik közül pedig a GE Healthcare-t. Ahol még azt gondolom, hogy egy kicsit több munkánk van, az a kkv-knak az erősítése, hogy őket is megismertessük ezekkel a lehetőségekkel, hogy merjenek becsatlakozni és uniós szinten gondolkodni. Ezért is örülünk, hogy ehhez hasonló konferenciákra meghívnak minket, hogy meg tudjunk jelenni, és tudjuk az EIT-nek a hírét vinni.

Az egyetemek kapcsán említette, hogy egyesek el vannak zárva ezektől a forrásoktól jelenleg, ez befolyásolja bármiben a munkájukat?

Mi végrehajtó szerv vagyunk, ezeket az innovációs projekteket támogatjuk, és ennek során természetesen követnünk kell az Európai Tanács döntéseit. Mi azt látjuk, hogy továbbra is részt vesznek a magyarországi egyetemek is a programokban. Természetesen hátrány számukra, hogy ehhez finanszírozott pénzügyi támogatást jelenleg nem kaphatnak, tehát ezeket a költségeket vagy nekik kell állniuk, vagy ezek az innovációs platformok, amelyeknek egyébként vannak más bevételeik is, tudnak pénzügyi támogatást nyújtani a számukra. Egyelőre nem látjuk, hogy ez jelentős fennakadást okozott volna.

Azt látjuk, hogy a magyarországi egyetemek továbbra is aktívan részt akarnak venni a programjainkban és ezekben az európai együttműködésekben, és reméljük, hogy ez a továbbiakban is így lesz.