Kibővíti és magasabb szintre emeli fennálló kapcsolatait a nukleáris ipar meghatározó nagyvállalatával a kormány – olvasható az Energiaügyi Minisztérium közleményében.

”A Framatome szaktudása akár a meglévő blokkok üzemidő-hosszabbításában vagy a következő generációs technológiák meghonosításában is hasznosulhat Magyarországon.”

Lantos Csaba energiaügyi miniszter és Bernard Fontana, a francia Framatome elnök-vezérigazgatója egyetértési megállapodást írtak alá a kétoldalú együttműködések további elmélyítéséről.

Azt is írják:

az elsősorban oktatási-képzési és kutatás-fejlesztési fókuszú partnerséget

az új megállapodás az atomerőművek hosszú távú üzemeltetésével és üzemanyag-ellátásával összefüggő közös munkával egészíti ki.

E változás indokolja a szélesebb körű gazdasági, műszaki, szervezési ismeretekkel rendelkező anyavállalat közvetlen bevonását.

„Magyarország tartósan kiemelt szerepet szán a klímabarát, fenntartható atomenergiának a nemzeti energiamixben. A működő paksi blokkok előkészületben lévő üzemidő-hosszabbítása és biztonságos üzemanyag-ellátása a nemzetközi tapasztalatok alapos felmérését, minél teljesebb kiaknázását követeli meg. A Framatome világszerte elismert képességei hasznosan támogathatják az Energiaügyi Minisztériumot a kis moduláris reaktorok (SMR technológia) alkalmazhatóságának, előnyeinek körültekintő feltérképezésében is” – mondta el Lantos Csaba.

Az energiaügyi miniszter hozzátette: „Atomerőművek nélkül nincs ellátásbiztonság, nem csökkenthetők a külső kitettségek, és nem teljesíthetők a klímavédelmi vállalások sem. Magyarország uniós szinten az egyik leginkább elkötelezett támogatója a nukleáris energia hasznosítását szorgalmazó tagállami együttműködésnek.

E küzdelemben állandó szövetségesünk Franciaország, de az európai energiaszuverenitási és versenyképességi erőfeszítésekben kulcsszereplő a Framatome is.

Partnerségünk megerősítésével egy folyamatosan bővülő és kölcsönösen gyümölcsöző együttműködésben nyitunk új korszakot".

Orbán Viktor azért már megelőlegezte

A Telex számolt be róla, hogy a nukleáris ipart Orbán Viktor miniszterelnök a Kötcsén tartott zártkörű beszédében is érintette. Állítólag, arról beszélt, hogy van egy 15 pontos „nagy terve”, az egyik pont alatt pedig a miniszterelnök állítólag az energetikai önellátást éltette, illetve arról beszélt, hogy Paks orosz helyett francia üzemanyaggal is működhetne.

Közben hétfőn a moszkvai magyar nagykövet a TASZSZ hírügynökségnek azt hangsúlyozta, hogy nem akar leválni a kormány az orosz hátterű üzemanyagkazettákról, azonban az már aznap kiderült, hogy az Energiaügyi Minisztérium a nukleáris fűtőanyaggal kapcsolatos együttműködésről ír alá közös szándéknyilatkozatot a francia Framatome-mal. A portfolio.hu megfejtése szerint a francia irányú beszerzés a megtartott orosz beszerzés mellé léphet majd Pakson, illetve az sem kizárható, hogy bizonyos licenszeket/képességeket átad az orosz Roszatom leánycége (TVEL) a franciáknak, és így magyar szempontból továbbra is elmondható lesz majd, hogy orosz hátterű fűtőanyaggal megy a Paks I. és a majdani Paks II. is.