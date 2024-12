Kielemezte az állami nyugdíj-kalkulátor kitöltéseit a Bankmonitor szakértője. Az elemzés alapján az állapítható meg, hogy a doktori végzettséggel rendelkezők átlagosan havi nettó 1 millió 63 ezer forintot keresnek.

Arra is rámutat az elemzés, hogy azok, akik nem rendelkeznek érettségivel, de szakmai végzettséggel igen, átlagosan 329 ezer forintos jövedelemmel rendelkeznek.

A szakértő kimutatása alapján az alacsonyabb keresetük miatt várhatóan az alap- és középfokú végzettséggel rendelkezők nyugdíja is kevesebb lesz. Egyedül a felsőfokú végzettségűek számíthatnak 300 ezer forintos átlagnyugdíjra jelen állás szerint, a legmagasabb nyugdíjra pedig a doktori végzettséggel rendelkezők pályázhatnak, átlagosan havi 596 ezer forintra.

Ugyanakkor a szakértő arra is emlékeztet: számos tényező, többek között a földrajzi helyzet is meghatározhatja a kereseti szintet, hiszen Ausztriában például magasabbak a fizetések, mint Magyarországon, de csak hazánkon belül is nagy a különbség egy keleti-nyugati térség, valamint egy vidéki település és egy város között.

Ráadásul az éppen aktuális gazdasági helyzet is rányomja a bélyegét a keresetekre, és egy esetleges recesszió esetén szinte biztosan lassul a növekedés üteme, még ha a fizetésünk valószínűleg nem is esik vissza – írja a lap.