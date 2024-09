A kormány idén tizenkettedik alkalommal hirdette meg a Nyári diákmunka programot, amelyben a tervezett 20 ezer fő helyett összesen közel 29 ezren vettek részt. Az eredeti, 3,8 milliárd forintos keretösszeg a többszöri vármegyei ráemeléseknek köszönhetően több mint 4,3 milliárd forintra nőtt, ami lehetővé tette még több diák nyári foglalkoztatását.

A Nemzetgazdasági Minisztérium közleménye szerint a munkaalapú társadalom kiépítéséhez 2013 óta a Nyári diákmunka program is érdemben járul hozzá azzal, hogy

elősegíti a fiatalok munkaerőpiacra lépését;

erősíti munkaszocializációjuk folyamatát;

és a diákok akár szakmai gyakorlatukat is teljesíthetik általa.

A programba 16–25 év közötti, nappali tagozaton tanuló, munkaviszonyban nem álló, vállalkozási jogviszonnyal sem rendelkező diákok jelentkezhettek. A támogatásokat önkormányzatok és a mezőgazdaságban, turizmusban, vendéglátásban, erdőgazdálkodásban működő vállalkozások hívhatták le.

A legtöbb kérelem Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár Bereg és Békés vármegyékből érkezett be.

A diákok közel 80 százalékát az önkormányzati pillérben foglalkoztatták, emellett jelentős volt az igény a turizmus, a vendéglátás területén is. A mezőgazdaság területén is több mint hétszáz diák foglalkoztatása valósult meg. A legnépszerűbb munkakörök idén is az egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és szállítási foglalkozású, a takarító és kisegítő, a hivatalsegéd kézbesítő, valamint a konyhai kisegítő voltak.