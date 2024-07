Általánosságban elmondható, hogy a lakástámogatások nagyobb része nyaralóvásárlásra nem fordítható, mivel ezek többsége kizárólag a lakóingatlan megnevezésű ingatlanokra érvényesíthető, illetve mert a szabályozásban az is szerepel, hogy az adott ingatlanban kell életvitelszerűen lakni minimum 10 évig, amelyet lakcímkártyával szükséges igazolni.

Azonban ezek ellenére is létezik olyan támogatási forma, amelyet használhatunk a célra és kiegészíthetjük meglévő önerőnket a vágyott hétvégi ház megvásárlására.

„Amennyiben az ingatlancél eléréséhez elegendő egy 11 millió forint összegű kiegészítés, úgy a szabad felhasználású, kamatmentes Babaváró támogatás lehet az a lehetőség, amely az állami támogatások közül szóba jöhet nyaraló vásárlásához” – mondta el Fülöp Krisztián, a Credipass magyarországi vezetője.

Hozzátette: a CSOK Plusz, illetve a Falusi CSOK azért nem használható fel erre a célra, mivel mindkét támogatásnál fontos jogszabályi kitétel az, hogy a kérdéses háznak az ingatlan-nyilvántartásban, illetve a tulajdoni lapon lakóház, lakás, tanya vagy birtokközpont besorolással kell szerepelnie, tehát az üdülő, nyaraló besorolású épület nem lesz megfelelő.

A Babaváró azonban fordítható erre a célra, hiszen szabadon felhasználható az összeg. A kölcsön ráadásul a futamidő első öt évében kamatmentes, és ha öt éven belül megszületik a vállalt gyermek, akkor a kedvezmény a kölcsön lejáratáig meg is marad. Ezen felül, a második gyermek érkezésekor elengedik a fennálló tartozás 30 százalékát, míg a harmadik baba megszületése után a teljes tartozás elengedésre kerül.

A július 1-jén elstartolt otthonfelújítási támogatás sem fordítható nyaraló besorolású ingatlanra, hiszen ennek feltétele, hogy kizárólag olyan családi házakat lehet korszerűsíteni, amelyekben 2024 májusa óta életvitelszerűen lakik az igénylő. Ugyanez a helyzet a jelzáloghitel-elengedés esetével is: itt olyan lakáscélú jelzáloghitelek elengedésére van lehetőség (2 vagy több gyermek születése esetén 1-től 4 millió forintos összegben), amelyek kizárólag lakóingatlan vásárlására, építésére, korszerűsítésére, felújítására, bővítésére szóltak.

Így tehát további kedvezményes lehetőség lehet még az egyedi kamatokkal történő piaci lakáshitel felvétele, amelynél azonban nyaraló esetében szintén sokféle szempontot kell figyelembe venni és mérlegelni – figyelmeztet a szakértő.

Fülöp Krisztián arról is beszélt, hétvégi ház vásárlására az említett állami támogatott hitel mellett többféle banki megoldás is rendelkezésre áll, attól függően, hogy hol található az ingatlan, milyen besorolása van a földhivatali nyilvántartásban, illetve mekkora összegre van szükség a megvásárlásához. A kedvező kamatozású piaci lakáshitel, szabad felhasználású jelzáloghitel, vagy egy megfelelően megválasztott személyi kölcsön is segítség lehet a célingatlan megvásárlásához.

Amennyiben belterületi a besorolás és a tulajdoni lapon hétvégi ház, üdülő vagy nyaraló megnevezés szerepel, akkor a piaci lakáshitel lehet a megfelelő finanszírozási forma. Ehhez érdemes profi pénzügyi szakértőhöz fordulni, aki segít eligazodni az eltérő banki szabályok között, illetve megtalálja az ügyfél számára legjobb hitelfeltételeket. Hiszen a szakértő segítségével kedvezőbb hitelkamatokat is kaphatunk, egyedi árazás is szóba jöhet, amelyet érdemes kihasználnia az ügyfeleknek

– állítja a Credipass magyarországi vezetője.

A személyi kölcsön mint opció?

Fontos azt is megjegyezni, hogy valóban nem mindegy a ház/nyaraló besorolása: ugyanis amennyiben külterületi, vagy zártkerti ingatlan a cél, aminek a megnevezése például présház, szántó, szőlő, erdő, kert, gazdasági épület vagy művelési ág alól ki nem vett terület, ezek többsége nem elfogadható fedezet egyik banknál sem.

Erre az esetre megoldást jelenthet a szakértők szerint, ha saját, meglévő lakóingatlanra vesz fel az ügyfél szabad felhasználású jelzáloghitelt. Ez ugyan valamivel drágább, mint a lakáshitel, de ebben az esetben is érdemes szakértő segítségét igénybe venni, aki felkutatja az egyéni igényeknek megfelelő, legkedvezőbb banki ajánlatot.

A lakáshitel és a szabadfelhasználású hitel mellett, a harmadik fajta finanszírozási lehetőség a saját tőke kiegészítésére a személyi kölcsön felvétele. Ez a megoldás akkor lehet jó döntés, ha nem tud vagy nem akar jelzálogterhelést választani az ügyfél, vagy 15 millió forint alatti összeg is elegendő, esetleg, ha gyorsan van szükség a kívánt összegre.

Összességében tehát a Babaváró felhasználása mellett, a piaci kamatozású lakáshitelek között érdemes megtalálni a legkedvezőbb ajánlatot, ha hétvégi ház vásárlása az idei nyári célunk. A pénzügyi szakértők által nyújtott egyedi banki ajánlatoknak, akcióknak köszönhetően – a támogatással kombinálva – ezt költséghatékonyan érhetik el az ingatlanvásárlók.