Ingatlanban Otthon: Elárulták a szakértők, mikor lehet még jó áron ingatlant venni

A vevők 40 százaléka eltűnt az ingatlanpiacról az elmúlt évben – mondja Balogh László az economx új, Ingatlanban Otthon című műsorában. Az ingatlan.com gazdasági szakértője szerint bizakodásra adhat okot az, hogy a csökkenő kamatok mellett már idén realizálódhatnak azok a vásárlások, amiket tavaly elhalasztottak. Mlinárik Márton ingatlanspecialista arról beszélt, hogy az új lakások árai a külső kerületekben is elérhetik az 1,3-1,5 milliós négyzetméterenkénti árat.

Az ingatlanbefeketések csökkenésére egyértelműen drasztikus hatással volt az, hogy több, mint 1100 milliárd forint vándorolt lakossági állampapírba és ez elsősorban az új lakások iránti keresletet csökkentette. 2024-ben valószínűleg még nem fognak az árak meredeken nőni, ellenben

akik tavaly elhalasztották a vásárlást idén visszatérhetnek a piacra

és emiatt az adásvételek száma jelentősen emelkedhet. Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője kiemelte, hogy már januárban 20 százalékkal emelkedett a keresések száma az előző év azonos időszakához képest.

Habár az elmúlt 5-7 évben többszörösére nőttek az ingatlanok értéke Magyarországon, ez mégsem annyira kirívó, hiszen a kelet-közép európai régió országaiban hasonló folyamat ment végbe. Mlinárik Márton ingatlanspecialista arra hívja fel a figyelmet, hogy a piac a mostani gazdasági válságot tavaly decemberre kezdte el lekövetni,

az eladók tűréshatára mostanra jutott oda, hogy engedni kezdtek az árakból.

Ugyanakkor azt is kiemelte, hogy a luxusingatlanok piacán nem történt visszaesés, sőt az egyértelműen látszik, hogy 2010-hez hasonlóan most is a nagyobb értékű ingatlanokat érintette legkevésbé a kereslet csökkenése.

Balogh László a BYD szegedi beruházása kapcsán elmondta, hogy hasonló forgatókönyvre számítanak, mint Debrecenben: a BMW miatt az országosnál jóval nagyobb mértékben nőttek a négyzetméterárak és bérleti díjak is, így ez várható Szeged esetében is.

Ami viszont talán meglepő lehet: komoly változás előtt áll az agglomerációs költözködési trend. Ha kíváncsi, hogy milyen irányt vet és milyen okok vannak a háttérben, nézze meg az Ingatlanban Otthon friss adását.