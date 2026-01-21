A nemzetgazdasági miniszter keddi bejelentése alapján százmilliárdos mentőövet dob a kormány az éttermeknek. Bár azt látták, pörög ugyan a turizmus, a vendéglők azonban küszködnek a jelen gazdasági helyzetben.

Erre adott válasz a Nagy Márton által beharangozott 5+1 elemből álló akcióterv, ami adócsökkentésekkel, bérkedvezményekkel és kedvezményes hitelekkel javítaná a vendéglátóhelyek túlélési esélyeit. Most kiderültek a részletek.

Az Index azt írja, a Nemzetgazdasági Minisztérium mutatta be a részleteket, ahol a tárcavezető egy háttérbeszélgetésen bontotta ki, pontosan mire jut ez a pénz, és milyen lépésekből áll az éttermeket segítő csomag, melyet a Gazdasági Kabinet tervei alapján hagytak jóvá.

Reprezentációs adó részleges kivezetése. Az éttermi fogyasztáshoz köthető reprezentációs adót árbevétel-arányosan, 1 százalékig, de legfeljebb évi 100 millió forintig kivezetik. Tehát, ha egy vállalat étteremben költ, változik a reprezentáció adója. A költségvetési hatás a bevezetés évében 30–40 milliárd forint, hosszabb távon évente 20–25 milliárd forint lehet. Az intézkedést visszamenőleg, 2026. január 1-jétől már alkalmazhatják a cégek. Turizmusfejlesztési hozzájárulás csökkentése. Az éttermek vendéglátáshoz kapcsolódó szolgáltatásainál a hozzájárulás mértéke 4 százalékról 2 százalékra csökken. Az új szabály 2026. február 1-jén lép életbe, a költségvetési hatás 30–35 milliárd forint. A felszolgálási díj adózási kiterjesztése. A szervizdíj jelenleg legfeljebb 15 százalék lehet, és ha bérre fordítják, kedvezményes adózás alá esik. Most ez a logika kiterjed, az éttermek árbevételük 20 százalékát fordíthatják bérkifizetésre ugyanilyen adókedvezménnyel. A minimálbér és a garantált bérminimum feletti részre nem kell szja-t és szochót fizetni, ha azt bérre költik. Az intézkedés költségvetési hatása 35–55 milliárd forint, és februártól lehet először alkalmazni. Kedvezményes hitel a Kisfaludy-programon keresztül. Az éttermek kedvezményes forgóeszközhitelhez jutnak a Kisfaludy Turisztikai Hitelközponttól. Teljesen új konstrukció indul: 10 millió forintig vehetnek fel hitelt, amelynek egy része – meghatározott feltételek teljesítése esetén – vissza nem térítendővé válhat. Vendéglátó Kisokos. A kormány egy gyakorlati útmutatót is készít a szektornak, amely az adminisztrációtól a mindennapi működésig segíti az éttermeket eligazodni a szabályok között.

+1: papírmentesítés. A csomag utolsó eleme a vendéglátó szektor papírmentessé tétele, az adminisztratív terhek további csökkentése érdekében, mivel 2027-re papírmentessé szeretnék tenni a szektort.

A tárcavezető ugyanakkor kiemelte, a csomag tényleges költségvetési hatása jóval kisebb lehet, mint amit a bruttó számok mutatnak, a kormány bevételnövekedéssel is számol. Egyrészt a vendéglátás további kifehéredésétől, másrészt a megnövekvő fogyasztástól várnak plusz adóbevételeket.

Megjegyezték, a minisztériumi számítások szerint a mintegy 9600 étterem erősen területileg koncentrált. Nagyságrendileg az egységek 40 százaléka Budapesten működik, míg 60 százalékuk vidéken.