Az MVM-csoport az elfogadott új stratégiájával azt kívánja elérni, hogy 2035-re a régió meghatározó energetikai vállalata legyen – mondta az Indexnek adott interjújában Mátrai Károly, az MVM vezérigazgatója.

A stratégia négy pillérre épül, ezek közül az első a zöld átálláshoz kapcsolódik. Ennek kapcsán olyan olyan beruházásokat terveznek megvalósítani az elkövetkező 10-12 évben, amelyek energetikai oldalról támogatják a magyar karbonsemlegességet.

A második pillér a portfólió diverzifikálása, ennek keretében az olyan szabályozott üzletágak mellett, mint az átvitel-rendszerirányítás, az elosztóhálózat-üzemeltetés vagy a földgáztárolás, szeretnének olyan erős piaci termékportfóliót építeni, amivel egy egészséges egyensúly jöhet létre. Ez egyes üzletágak kiszervezését is jelentheti adott esetben.

A harmadik pillérrel az a stratégiai cél, hogy egy ügyfélorientált és adaptív szervezetté váljanak, a negyedik pedig a pénzügyi kiválóságról szól.

Az MVM vezérigazgatója a gáztárolók töltöttségéről úgy fogalmazott, hogy jól állnak, az uniós elvárások szerint novemberre kellett volna elérni a 90 százalékot, ez azonban már a nyáron teljesült, végül 98 százalék felett tetőztek. A fűtési szezon felénél is még mindig a magas ellátásbiztonsági szintet garantáló 80-85 százalékos sávon belül vannak.

A nemzetközi terjeszkedési terveik kapcsán között sorolta fel a további régiós fókuszpontként Szerbiát, Romániát és a Balkánt emelte ki régiós fókuszpontként Mátrai Mihály, de azt is elképzelhetőnek nevezte, hogy LNG-kapacitást kötnek majd le Németországban vagy Lengyelországban.

Arról is szót ejtett, hogy Paks I. esetében mind a négy blokknál elindították az üzemidő-hosszabbítási projektet, ami azt jelenti, hogy 2037-ig felújítják a blokkokat és a kapcsolódó energetikai rendszereket. A csaknem 15 éves beruházási ciklus végén pedig az atomerőművi főberendezéseket megtartva, üzembiztosan és költséghatékonyan tudják a Paksi Atomerőművet üzemeltetni 2057-ig.

Egész Európa elaludt, említhetem akár a németeket vagy a lengyeleket is, akiknél az elavult erőművi infrastruktúra gondot okoz

– mondta Mátrai Károly, aki szerint a kontinensen az elmúlt 20-30 évben nem voltak jelentős erőművi beruházások.

Az MVM-vezér szerint a következő 10-15 év garantáltan az energetikai boom jegyében telik majd, már most is ömlik a pénz a tiszta technológiákba. Mindeközben pedig a régi, korszerűtlen, a környezetet terhelő erőműveket mindenütt be kell zárni, hogy az újak már modern technológiával, karbonsemlegesen szolgálják ki az európai polgárokat a következő 20-30, vagy akár 40-50 évben.