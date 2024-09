Szerdán Badány Lajos, Miskolc leköszönő alpolgármestere közleményben azt írta, büntetőeljárást kezdeményeznek a Miskolci Városi Közlekedési Zrt., azaz az MVK Zrt. ellen és átvilágítják a cég beszerzéseit.

Az MVK Zrt. most reagált a közleményben leírtakra, melyek a vállalat kérésének megfelelően változtatás nélkül közlünk:

„Az MVK Zrt. megdöbbenve olvasta Badány Lajos alpolgármester közleményét, amelyben nyílt támadást intézett a város (egyébként az alpolgármester által felügyelt) közlekedési vállalata és annak közel 700 munkavállalója ellen. Tette mindezt azok után, hogy az elmúlt években éppen ő, majd az elmúlt egy évben már az általa létrehozott közlekedés szervező osztály irányította kénye-kedve szerint az MVK Zrt-t, ezzel csaknem 600 millió forintos pluszköltséget teremtve Miskolcnak, a miskolciaknak.

Badány Lajos alpolgármester ugyanis 2023. augusztus 8-án egy teljesen új vonalhálózat és menetrend kialakítására és bevezetésére utasította az MVK Zrt. vezérigazgatóját. Az új hálózat és menetrend tervét Miskolc MJV Önkormányzatának Közlekedésszervező Osztálya készítette, az MVK Zrt. szakembereinek mellőzésével. Tette mindezt úgy, hogy az MVK Zrt.-nél több évtizedes szakmai tapasztalattal, szakirányú végzettséggel rendelkező kollégák dolgoznak, az akkor újonnan létrehozott osztály munkatársairól viszont ugyanez nem volt elmondható.

Kollégáink 2023 augusztusában megvizsgálták Badány Lajos javaslatát, és már akkor jeleztük felé, hogy az a teljesítménytöbbleten túl olyan mértékű módosításokat tartalmaz, amelyről mindenképpen Közgyűlésnek kell döntenie, illetve a többletfinanszírozási kérdéseket is tisztázni szükséges. Arról is tájékoztattuk alpolgármestert, az új menetrend többletköltsége a bevezetéstől 2024. év végéig várhatóan nagyságrendileg 590 millió forint. A magasnak mondható energiaárak és a működés finanszírozáshoz szükséges hitel-kamatok mértéke által okozott folyamatos költségnövekedés mellett ez az intézkedés szinte egy kegyelemdöfést jelentett az MVK Zrt. számára.

Badány Lajos akkor magabiztosan állította, hogy az általa készíttetett menetrend nem igényel plusz járművet, sem plusz gépjárművezetőt, miközben az által felügyelt közlekedés szervező osztály levelében ezzel szemben az állt: az új menetrend + 10 db járművet és + 10 fő autóbuszvezetőt és +1 fő villamosvezetőt igényel majd. Cégünk jelezte, a járművezetői létszám hiánya miatt ezt csak járművezetői túlmunkával lehet megoldani, melyhez többlet bérezésre van szükség. Arra is felhívtuk az alpolgármester figyelmét, hogy ilyen rendkívüli sürgősséggel bevezetett menetrendhez a szükséges többlet jármű és az azokhoz szükséges járművezetők stabilan nem biztosíthatóak, így menetrendi eltérések keletkezhetnek. Ez 2024. év elején be is következett, a vállalat munkavállalóinak erőfeszítéseinek köszönhetően az új menetrend bevezetését és fenntartását minimális eltérésekkel sikerült megoldani. A többlet járműigény biztosítására és a jelenlegi járműállomány korszerűsítésére az MVK Zrt. folyamatosan jelezte, hogy új járművek beszerzésére van szükség, hiszen több mint 650.000 km a járművek átlagos kilométertelítettsége, de nemhogy beszerzés nem történt még a pályázaton sikeres beszerzéseket is akadályozták, konkrétan a 2024. évi üzleti tervből ki akarta töröltetni a megnyíló új járműbeszerzési pályázati programok egyes sorait.

Az alpolgármester még akkor sem vállalta a felelősséget a meggondolatlan módosításokért, sőt az MVK Zrt. szakembereire mutogatott, őket tette felelőssé azért a problémáért, amelyet az általa terveztetett menetrend okozott, az MVK Zrt.-t okolta azokért a bajokért, amiket előre jeleztünk neki.

Az MVK Zrt.-nek azonban nem volt más lehetősége, mint tudomásul venni az új menetrend bevezetésére vonatkozó döntést, és a munkavállalók rendkívüli túlmunkákat vállalva erőn felül dolgoztak azon, hogy az előírt menetrend tartható legyen. Emellett társaságunk villamos- és autóbuszvezetői képzéseket indított, illetve igyekeztünk biztosítani az üzemképes járműállományt. A bevezetett menetrend többletköltségeinek finanszírozására pedig a Miskolc Holding Zrt. biztosít folyamatos hitelkeretet a közlekedési társaság számára.

Ezek a tények.

Mindezek után váratlanul érte a közlekedési vállalatot a hamarosan leköszönő alpolgármester politikai indíttatású támadása, a cégünk ellen tett feljelentése és az, ahogyan kritizálta és rágalmazta erőn felül teljesítő munkavállalóinkat. A társaság működését, gazdálkodását teljeskörűen 2018-ban, 2020-ban, 2021-ben és 2023-ban világította át az önkormányzat külső szakcégek segítségével, illetve folyamatos adatszolgáltatásokon keresztül információkkal látta el a társaság a főosztályt és a felügyeleti szerveket.

Az MVK Zrt. teljes mellszélességgel kiáll a dolgozóiért és a leghatározottabban visszautasítja Badány Lajos, leköszönő alpolgármester vádjait és rágalmait.

Az MVK Zrt. vezetősége éppen ezért jogi lépéseket tesz Badány Lajossal szemben a közleményében leírtak kapcsán.

Badány Lajosnak ugyanis nemcsak, hogy rálátása, ráhatása volt a cég működésére, de hatalmi szóval több esetben olyan döntéseket kényszerített a cégvezetésre, amelyekről kellő szakmai hozzáértés birtokában lehetett tudni, hogy közlekedési káoszhoz vezetnek. Megdöbbenve állunk az előtt, hogy Badány Lajos alpolgármester a felelősség vállalása helyett közlemények mögé bújik.

Felháborítónak tartjuk, hogy azt állítja Badány Lajos, hogy a szükséges források rendelkezésre álltak, miközben lassan 10 milliárd forintra rúg az Önkormányzat által az MVK Zrt-nek ki nem fizetett összeg.

Felháborítónak tartjuk, hogy az MVK Zrt.-t vádolja olyan beruházásokkal, amely nem a szolgáltatások közvetlen javulását okozzák, miközben ő olyan tanulmányokra és "szakértőkre" költött, amelyek évi többszáz millió forint többletköltséget jelentenek a miskolciaknak.

Ezúttal szeretnénk most már mi is tisztán látni, ezért kérjük, hogy hozza nyilvánosságra:

Miskolc Megyei Jogú Város szervezetében létrehozott Közlekedésszervező Osztály működési költségeit (2023, 2024, bérek, egyéb kifizetések)

A 2021-től működő közlekedési munkacsoport működésével kapcsolatos költségeket és milyen kiválasztási folyamat előzte meg az egyes megbízottak kiválasztását

Milyen cégekkel és magánszemélyekkel kötött megbízási szerződést az MVK Zrt. átvilágítására az elmúlt 5 évben és ezek mennyibe kerültek a miskolciaknak? A beszerzési és kiválasztási folyamat hogyan valósult meg, milyen egyéb gazdasági társaságok kerültek megszólításra ajánlattételi szakaszban az egyes szerződések megkötése előtt?

A végére csak költői kérdés maradt: mindezekből milyen javulást éreztek a miskolciak? Vagyis ezek nem olyan beruházások voltak, amelyek nem a szolgáltatások közvetlen javulását okozzák?

A leköszönő alpolgármestert mindazonáltal szívesen látjuk az MVK Zrt. telephelyén, hogy a vádjait a dolgozók előtt is megismételhesse.”