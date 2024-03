A meglévő termékek frissítése, fókuszuk újradefiniálása mellett MBH ESG Globális Részvény Alap néven új alappal is bővült a kínálat. Az MBH Alapkezelő célja, hogy az ESG szemlélet mentén tovább erősítse az MBH Csoport zöld befektetési termékkörét, ezzel kínálva még szélesebb palettát azoknak, akik a versenyképes hozamok lehetősége mellett a fenntarthatósági szempontokat is figyelembe veszik a befektetések megválasztásánál.

Az MBH Csoportban elérhető ESG Alapok megújításával az MBH Alapkezelő célja, hogy kedvező lehetőségeket biztosítson azon ügyfelek számára, akik olyan cégek részvényeibe kívánnak fektetni, amelyek hozzájárulnak a környezetvédelemhez, és elkötelezettek a fenntarthatóság iránt. Egyre markánsabban jelentkező ügyféligény, hogy környezettudatos, felelős szemléletet képviselő termékek és szolgáltatások álljanak rendelkezésükre a befektetési szolgáltatóknál.

Az MBH Alapkezelő a hazai piac egyik meghatározó szereplőjeként kiemelt figyelmet fordít a fenntarthatóságra, így pedig az évekkel ezelőtt indított ESG Alapcsalád megújításával és bővítésével tematizált termékstruktúrát alakított ki, hogy még nagyobb mértékben járulhasson hozzá a „Fenntartható Jövő Bankja” program céljainak eléréséhez. A befektetéskezelés során az olyan alapvető célok mellett, mint például a megújuló energiaszektor fejlődésének előmozdítása, olyan aktuális irányok is megjelennek, mint a magas inflációs környezetben is várhatóan hatékony eredménnyel teljesítő szektorokba történő befektetés.

„A bankcsoport »Fenntartható Jövő Bankja« programjának keretében lehetőségünk nyílt a megtakarítási oldalról is csatlakozni a zöld hitelezés- és termékfejlesztésre vonatkozó vállaláshoz az MBH ESG Alapcsalád megújításával. Tisztában vagyunk azzal, hogy a tudatos befektetőknek az ESG szempontok mellett a versenyképes hozamok elérésének lehetőségét is biztosítanunk kell, így ennek szellemében alakítottuk ki a megújult alapokat, valamint azzal a célkitűzéssel, hogy az alapok sikerességének ne csak a befektető, mint egyén, hanem a globális környezetünk is haszonélvezője lehessen” – nyilatkozta Kovács László Viktor, az MBH Alapkezelő Üzletfejlesztési és Értékesítési vezetője.

Az egyik megújult alap, az MBH Zöldülő Vállalatok Részvény Alap részvénykitettségének elsődleges célterülete az energia-, az alapanyag-, a közmű- és az ingatlanszektor, valamint az ipar azon területei, amelyek hozzájárulnak és elkötelezettek a globális ökológiai egyensúly fenntartásában. A befektetés célja, hogy a befektetési jegy tulajdonosok azon részvénypiaci szektorok teljesítményéből részesedjenek, amelyek nélkülözhetetlen és alapvető javak, szolgáltatások előállításában vesznek részt, és – működési profiljukból fakadóan – magas inflációjú környezetben kiemelkedő eredmények elérésére lehetnek képesek.

Az MBH ESG Új-Energia Részvény Alap megújult befektetési politikája szerint elsősorban olyan, a közműszektorban tevékenykedő vállalatokat céloz, amelyek élen járnak a megújuló energiatermelő kapacitások kiépítésében, valamint a villamosenergia-használat kiterjesztésében.

A család harmadik, egyben legújabb tagja az MBH ESG Globális Részvény Alap, amely széleskörű részvénykitettség elérését biztosítja iparági vagy földrajzi specializációtól függetlenül, és az eddigiekhez hasonlóan a környezettudatos és ESG szempontokat érvényesítő vállalatok részvényei mellett az Alapkezelő helyet biztosít benne az úttörő, nagy növekedési potenciállal bíró, pionír cégeket tömörítő tematikus ETF-eknek (tőzsdén kereskedett alapok) is.

A három ESG Alap mindegyike közepes kockázatú befektetésnek minősül. Az Alapok befektetési jegyeit személyesen az MBH Bank fiókjaiban, illetve elektronikus csatornáin keresztül lehetséges megvásárolni és visszaváltani.