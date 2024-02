Koncz Zsófia, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára a tárca Facebook-oldalán megjelent videóban leszögezte, hogy akár 5 millió forint vissza nem térítendő támogatást is kaphatnak a háztartások a fejlesztésekhez.

Kifejtette, hogy rendkívül népszerűnek bizonyult a kezdeményezés, mivel annak első szakaszában a jelentkező száma a 26 ezret is meghaladta. Akik sikeres előregisztráltak, azok közül már több mint hétezren nyújtottak be támogatási kérelmet.

Az államtitkár arra is kitért, hogy hétfő óta megkezdték a támogatói okirat kiküldését, melynek birtokában már előleg is igénybe vehető, ha szükséges. Azt kérte az előregisztrációval rendelkező pályázóktól, hogy mihamarabb nyújtsák be támogatási kérelmüket.