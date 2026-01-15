Senki sem tett ajánlatot, ennélfogva nem is kelt el a Béla király úti köztársasági elnöki rezidencia, amit tavaly december 30-án szokatlanul rövid határidőkkel, 28,36 milliárd forintért hirdetett meg a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV).

Ahogy azt a Telex felidézte, a meghirdetés után az érdeklődőknek összesen 9 napjuk volt a döntéshozásra és cselekvésre, ugyanis az árverési biztosítékot, vagyis

a liciten való részvételért elkért 7 milliárd forintos beugrót 2026. január 8-ig kellett volna kifizetni.

A licit két nappal később, január 10-én reggel 8 órakor elindult, majd január 13-án 21 órakor le is zárták. A nyilvánosan elérhető licitnapló szerint az árverés sikertelen volt, senki nem tett ajánlatot – írták, jelezve azt is, kérdéseket küldtek az MNV-nek arról, hányan fizették be az árverési biztosítékot, és hogyan zárult az árverés.

Az MNV azt válaszolta: az árverés résztvevői csak akkor tehetnek ajánlatot, ha befizették a biztosítékot, és ha a licitnapló nyomatható nézetében nem szerepel tartalom, az azt jelenti, hogy nem érkezett ajánlat. Bár még homályos, mi lesz a sorsa a most Sulyok Tamás lakhelyeként szolgáló köztársasági elnöki rezidenciának. Amúgy ennek egyik épületében lakott egészen 2024 nyaráig Novák Katalin volt köztársasági elnök.

Ám egy ekkora volumenű beruházásnál alsó hangon is 1,5-2 hónap kellene ahhoz, hogy megfelelően előkészítsék, jelezték ingatlanpiaci forrásaik nyomán.

Az MNV által bonyolított más liciteknél máskor akár két hónapot is kapnak felkészülni az érdeklődők.

Emlékezetes, tavaly nyáron a Vagyonkezelő több belvárosi palotát, a Belügyminisztérium épülete mellett a Pénzügyminisztérium és a Magyar Államkincstár központját is meghirdette, de a Nemzetgazdasági Minisztériumnak otthont adó, 37 milliárd forintra becsült irodaházat is árverésre bocsátották. Ez nem kelt el az első körben, így másodjára is meghirdették. A belügyi tárca épületét már el is adták, a Rákosrendezőtől elesett Eagle Hills vette meg a három műemlék épületet, kicsit több mint 50 milliárd forint ellenében.