A köztársasági elnök védelmére kirendelt Terrorelhárítási Központ (TEK) egységének egyik tagja értékes könyvritkaságot vitt el a Sándor-palotából a 24.hu információi szerint, amelyet megpróbált értékesíteni. A hírportál megkeresésére a TEK sajtóosztályán az értesülést nem cáfolták, de levelükre csak annyit közöltek, hogy az ügyben a válaszadás nem a TEK feladata. Hasonló válaszlevél érkezett az Országos Rendőr-főkapitányságtól. Érdeklődtek az államfői hivatal sajtóirodájánál is, hogy milyen könyvek tűntek el, ám ők azt írták, hogy nincs tudomásuk ilyen esetről.

A Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) ugyanakkor arról tájékoztatta a 24.hu-t, hogy az ügyben folyamatban van a nyomozás. A Fővárosi Nyomozó Ügyészség nem is egy, hanem több nagy értékű könyv eltulajdonítása miatt vizsgálódik. A KNYF levelében azt is jelezte, hogy a megkeresésben szereplő információk nem mindenben voltak pontosak, ám a vizsgálat érdekében további részleteket nem közöltek.