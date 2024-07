Míg korábban slágertermék volt az ingatlanpiacon a panellakás, néhány éve valamelyest csökkent a népszerűsége, ugyanakkor továbbra is keresett kategória az ingatlanpiacon. Már csak azért is, mert a panellakások esetében jellemzően kis méretű ingatlanról van, ami pedig a vevők elsődleges célpontja most. Ráadásul a befektetők is keresik, hiszen a kis méretű lakások jól kiadhatók.

A panellakások esetében is érvényes az, hogy az 1-3 szobás, maximum 60-65 négyzetméteres alapterületű, jó állapotú, jó helyen lévő, emeleti, erkélyes lakásokat keresik a vevők, vagyis ebben nem következett be változás az elmúlt évek során – mondta Nagy Csaba, a Balla Ingatlan dél-budai régiós vezetője.

Kelenföld az egyik legnépszerűbb

Dél-Budán a panellakásoknál 800-900 ezer forint közötti átlagos négyzetméterárakkal találkozhatnak a vásárlók, persze előfordulnak 1 millió vagy annál magasabb négyzetméterárak is, ezek azonban csak kiváló állapot és igényes műszaki felszereltség esetén indokoltak. Egyébként a XI. kerületben a paneleknél Kelenföld a legkeresettebb helyszín, míg a XXII. kerületben a Kossuth Lajos utca – tette hozzá a szakértő.

Ami a bérleti díjaikat illeti, egy jó helyen lévő, átlagos állapotú, másfél-két szobás panellakás esetén a 200 ezer forintot közelítik havonta. Az, hogy bútorozott vagy nem bútorozott bérlakásról van-e szó, 5-10 százalékos differenciát jelent az árban – véli a szakember.

A panellakásoknál kevésbé mertek belevágni az értékesítésbe az idei év első hónapjaiban a tulajdonosok, mint a többi ingatlanpiaci kategória esetében, mondta Sebestyén Tamás, a Balla Ingatlan XIV. és XVI. kerületi irodájának szakmai vezetője.

Olyan, mintha a panelekből most nem nagyon akarnának mozdulni az emberek

– fogalmazott a szakértő.

Azt is hozzátette, hogy a panellakásoknál a négyzetméterárak 800 ezer forintnál indulnak Zuglóban, vagyis 40 millió forintért már egy szép állapotú, 46 négyzetméteres panellakást lehet kapni a Füredi úti lakótelepen, miközben a bérlakások bérleti díjai tovább araszolnak felfelé: egy garzonlakás átlagos havi bérleti díja már elérte a 150 ezer forintot az idei év elején.

A XIII. kerület esetében is keresettek a kisebb, kétszobás lakások, ahogy a panellakások is, melyek értékesítési négyzetméterárai 700 ezer forintnál jártak az idei év első felében, miközben a a használt téglaépítésű lakások 800 ezer forintos négyzetméterárakon keltek el – erről Pagács-Tóth Viktória, a Balla Ingatlan V. és XIII. kerületi irodájának vezetője beszélt.

A garzonok gyorsan elkelnek

A III. kerületben szintén érezni az érdeklődést a panellakások iránt. Az 50 négyzetméter körüli panellakások esetében 35-45 milliós árakról beszélhetünk, miközben az ingatlanárak 25 millió forintnál kezdődnek a téglaépítésű, rossz adottságú, de kis méretű lakások esetében, amiből még adott esetben alkudni is lehet - jelezte Nagy Aloisia Andrea, a Balla Ingatlan Bel- és Észak-Budán aktív ingatlanközvetítője. A bérleti díjak kapcsán jelezte, hogy egy 50 négyzetméter körüli panellakás esetében állapottól függően 150-200 ezer forint között alakult a havi bérleti díj.

Rácz Gyula László, a Balla Ingatlan XVIII. kerületi irodájának szakmai vezetője mindezek mellett arra is felhívta a figyelmet, hogy megfigyeléseik szerint a panellakások az átlagosnál kisebb túlárazottság jellemző, vagyis mintegy 5-8 százalékról beszélhetünk.

Egyébként a kerületben a kis méretű lakások, így például az egyszobás garzonok, illetve az egy plusz egy félszobás, vagy két félszobás lakások azok, melyek az átlagosnál gyorsabban értékesíthetők, illetve a 30-50 négyzetméteres panellakások bérleti díja 140-160 ezer forint körül alakult az év első hónapjaiban – mondta a szakember.

A bérleti díjak kapcsán Rencsevics Mária, a Balla Ingatlan XIX., XX. és XXIII. kerületi irodájának szakmai vezetője megjegyezte, hogy ebben a három dél-pesti kerületben egy 60 négyzetméteres panellakás esetében már a 200 ezer forintos havi bérleti díj is reálisnak volt tekinthető, ugyanakkor lokációtól és állapottól függően változik ez az összeg.