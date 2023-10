A Dunántúl legfontosabb útépítését a FŐMTERV Zrt. és az UNITEF ’83 Zrt. konzorciuma tervezte meg. A 83-as út Pápa és Győr között összesen 37 kilométer hosszan, két szakaszban 2x2 sávos főút épült az Építési és Közlekedési Minisztérium megbízásából – számolt be róla a Magyar Építők. A mintegy három évig tartó kivitelezését hazánk legnagyobb útépítő cégei vállalták:

Pápa és Tét között (18,4 km) a Duna Aszfalt Zrt. volt a generálkivitelező, itt az EuroAszfalt Kft. alvállalkozóként vett részt a munkában (ennek a szakasznak a részeként a pálya végén kialakítottak egy bekötőutat is a pápai repülőtér irányába);

Tét és Győr között (17,6 km) a Soltút Kft. generálkivitelezésében valósult meg a beruházás, itt többek között a Colas-csoport is alvállalkozó volt.

A lakosság és a NATO igényeit is figyelembe vették

A 2x2 sávos, 110 km/h sebességre tervezett autóúton annyi csomópontot helyeztek el, amennyit csak lehetséges volt, így Pápa és Tét között

tizenöt műtárgy

két külön szintű csomópont, valamint

egy vasúti felüljáró;

a Tét és Győr közötti szakaszon pedig

nyolc műtárgy és

négy külön szintű csomópont épült.

Az ünnepélyes átadón beszédet mondott Kovács Zoltán Veszprém vármegye országgyűlési képviselője és Orbán Viktor miniszterelnök is. Kovács Zoltán felidézte: már 2010 előtt is napirenden volt az út felújítása, mert Győr agglomerációja túlterhelte a főútat. Az út keskeny volt, alig volt rajta előzésre alkalmas szakasz, talán ebből is következett, hogy a baleseti statisztikák jelentős romlást mutattak. Az akkori koncepció szerint 11,5 tonnásra bővítették volna az útpálya teherhordó képességét és megépült volna Tét elkerülő útja.

2010 után azonban jelentős változás állt be a koncepcióban, ekkortól ugyanis az Országos Közlekedési Stratégiai Hálózat részeként kezelték, ami célul tűzte ki, hogy minden autópálya érje el az országhatárt és minden megyei jogú város gyorsforgalmi úttal csatlakozzon az autópályákhoz. Ez mára gyakorlatilag megvalósult.

Jelen esetben három járás székhelyét is sikerült négysávos főútra felfűzni, ezzel jelentősen javul majd a környék életminősége és biztonsága is. A pápai reptér és Győr között a menetidő a felére csökkent a fejlesztésnek köszönhetően.

Kép: Facebook

A siker nagyobbik része a pápaiakhoz tartozik

Orbán Viktor miniszterelnök megköszönve a győri résztvevők munkáját felhívta a figyelmet arra, hogy „a siker nagyobbik része a pápaiakhoz tartozik. Legyünk büszkék arra, hogy hazánk jó úton jár, hiszen még ilyen nehéz időkben is képesek vagyunk arra, hogy évtizedes problémákat oldjunk meg. Már a szocialista időkben is szó volt a 83-as út fejlesztéséről, a balliberális kormányzatok is ígérték, és a jelenlegi kormányra is áthárult a felelősség.”

Itt tehát nem csupán átadtak egy utat, komoly adósságot törlesztettek.

Ahhoz, hogy Pápa és a környékbeli települések fejlődni tudjanak arra van szükség, hogy ne essen ki az ország gazdasági vérkeringéséből. 270 ezren élnek ebben a térségben, ahol több mint 30 ezer vállalkozás működik. Ez kiemelkedő szám, Pápa mégis csak vékony szálakkal volt összekötve a környék településeivel. A város történelmi küldetése, hogy összekapcsolja a Kis-Alföldet a Bakonnyal. Ehhez utat kellett építeni.

Magyarország jelenlegi gyorsforgalmi úthálózata sűrűbb, mint a francia, az ír vagy a skandináv, és csak egy kicsit marad el Ausztria mögött, amire büszkék lehetünk

– zárta mondandóját a kormányfő.