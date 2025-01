Nem derül ki abból a válaszból, amit a Belügyminisztérium küldött az Economxnak, hogy mikor várható újabb gyógyszerbefogadás, vagyis mikortól lesz a betegek számára elérhető még több új, innovatív terápia tb-finanszírozottan. Csak annyit tudni, hogy a Gyógyszerbefogadási Bizottság januárjában tesz majd javaslatot arra, hogy mely terápiák befogadását javasolja. Legutóbb Magyarországon 2023. év végén kaptak tb-támogatást innovatív készítmények.

Bidló Judit, a Belügyminisztérium helyettes államtitkára tavaly novemberben egy orvos konferencián azt mondta: 75 indikációban 60 új gyógyszer vár finanszírozási befogadásra. De az ígéretek ellenére a gyógyszerbefogadás január elején nem történt meg. A tb-finanszírozásra váró készítmények között körülbelül ugyanannyi a kardiológiai és az emlődaganatos betegek számára megjelenő új terápia. A most döntés előtt álló készítmények befogadása éves szinten nettó 19 milliárd forint kasszahatást fejtene ki.

Januárban tesznek javaslatot

A Belügyminisztérium (Bm) a lapunknak küldött válaszában azt írta: a gyógyszerbefogadás összetett folyamat. Az eljárás a gyógyszergyártó kezdeményezésére indul, arra a szaktárcának, a kormányzatnak ráhatása nincs. A gyártó beadványában bemutatja a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőnek (NEAK) a készítmény orvosszakmai jellemzőit, meghatározza annak árát, és megjelöli az éves támogatási igényt.

Az innovatív gyártók termékeinek fogyasztói ára független a gyártási költségektől, a cégek jellemzően irreális profitmaximalizálásra törekszenek – a tárca szerint ez a mentalitás számos esetben késlelteti az egyezséget. A NEAK értékeli a beadványt, és negyedévente megküldi a Belügyminisztériumnak a beérkezett kérelmekről készített összefoglalót.

A Belügyminisztérium Gyógyszerbefogadási Bizottsága a készítményeket klinikai hozzáadott érték, költségvetési hatás, és beteghasznosság szempontjából vizsgálja, ezeknek a szempontoknak alapján meghatározza azokat a gyógyszereket, amelyeket befogadásra javasol. A befogadásra a mindenkori központi költségvetési törvény keretszámai ismeretében kerülhet sor.

Mivel a 2025-ös költségvetést 2024. december 30-án hirdették ki, ez tartalmazza a 2025. évben gyógyszertámogatásra fordítható keretösszeget, ezért a Gyógyszerbefogadási Bizottság 2025. januárjában tesz majd javaslatot arra, hogy az előző évben benyújtott kérelmek közül a korábban vázolt szempontok figyelembevételével melyek befogadását javasolja.

Egyébként a költségvetési törvény szerint az idei évben további hét százalékkal nő a gyógyszerkassza, megközelítőleg 535 milliárd forint jut mindenféle terápiás kezelésre.

Kép: Economx

Amíg pedig nem történik meg a gyógyszerek NEAK-befogadása, addig az egyedi méltányosság rendszere biztosítja a betegek számára az innovatív terápiák elérhetőségét, közölte a Belügyminisztérium.

Mint ahogy megírtuk, január 14-én bejegyezték a Batthyány-Strattmann László Alapítvány a Gyógyításért közhasznú alapítványt. Ez a civil szervezet dönt a jövőben arról, hogy mely betegek juthatnak hozzá azokhoz az innovatív terápiákhoz, amit a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) még nem fogadott be. Az alapítvány számára évente 30-40 milliárd forintot biztosítanak, és ide érkeznek be majd azok az adományokból megmaradt összegek is, amit valakinek a gyógyulásáért adtak össze az emberek.

Fel kellene gyorsítani a folyamatot

Magyarországon utoljára 2023. év végén, akkor is két év után volt nagy értékű gyógyszerbefogadás. Akkor 38 betegségcsoportban 52 terápiás szer támogatásáról döntött a Gyógyszerbefogadási Bizottság, ami mintegy 35-40 ezer beteg gyógyulását segítette.

Jellemzően két-három évente fogad be a NEAK új gyógyszereket, ezt a folyamatot Szalóki Katalin, az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének (AIPM) elnöke szerint fel kellene gyorsítani és évente szükség lenne arra, hogy új, innovatív terápiák kapjanak tb-finanszírozást, ezt egy korábbi sajtótájékoztatón mondta. A napokban pedig arról beszélt az AIPM elnöke, hogy azt ígérte az egészségügyi kormányzat, hogy évente lesz gyógyszerbefogadás, de ez megint nem történt meg, ami a külföldi vállalatok számára bizonytalanságot jelent.