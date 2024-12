Az elmúlt öt évben, 2019 és 2024 között a cégek által alkalmazott munkavállalók száma 24 százalékkal nőtt, miközben a fluktuáció 2019-hez képest erőteljes csökkenést mutatott, ez derül ki a Process Solutions (PS) friss kutatásából, ami a munkaerőpiaci fluktuációról és a munkahelyi létszámok dinamikájáról készült.

A PS bérszámfejtési üzletága által készített, 67 céget felölelő elemzés átfogó képet ad a fizikai és irodai munkavállalók foglalkoztatási trendjeiről, valamint a Covid-19 járvány által okozott hosszú távú hatásokról is.

Bővülés az irodai szektorban

A kutatás szerint a vizsgált cégek teljes létszáma 2024 második negyedévére közel 20 ezer főre emelkedett, ami 24 százalékos növekedést jelent az öt évvel korábbi adatokhoz képest. A nagyobb növekedést az irodai dolgozók körében regisztrálták, ahol 29 százalékkal bővült az állomány, szemben a fizikai munkakörökben tapasztalt szerényebb, 8 százalékos emelkedéssel.

Ez a különbség elsősorban a Covid-járvány időszakában erősödött fel, amikor az irodai alkalmazottak nagyrészt átállhattak a távmunkára, stabilizálva ezzel a munkaerő-megtartást ebben a szegmensben.

A járvány következményeként a digitális és rugalmas munkavégzés elterjedése hosszú távon is megerősítette az irodai dolgozók létszámát, míg a fizikai dolgozók száma a helyszíni korlátozások miatt kevésbé tudott növekedni

– mondta Enying Máté, a PS payroll supervisora.

2024-re stabilizálódott a munkaerő-forgalom

A fluktuáció terén a PS a cégek munkaerő-forgalom mutatóit vizsgálta, a kutatás pedig figyelemreméltó trendekre mutatott rá: a 2019-es magasabb fluktuációs ráták az elmúlt években fokozatosan csökkentek. Míg 2019-ben a fluktuációs átlag 76,54 százalék volt, addig 2024-re ez 54,76 százalékra mérséklődött.

A Covid-19 járvány alatt megfigyelhető trend, hogy a munkavállalók körében a bizonytalan gazdasági környezet nagyobb stabilitásra ösztönzött, így a váltási hajlandóság összességében csökkent.

A nagyobb cégeknél a fluktuáció jóval alacsonyabb volt, mint a kis és közepes vállalatoknál (kkv). 2023-ban például a nagy cégeknél mért mérték 9-12 százalékponttal alacsonyabb volt a kisebbekhez képest.

A nagyvállalatok rendelkezésére álló nagyobb tőkeerő és erőforrások lehetővé teszik, hogy gyorsabban reagáljanak a munkaerőpiaci változásokra, és akár kedvezőbb feltételeket kínáljanak munkavállalóiknak, amely segíti a tehetségek megtartását is

– véli Varga Judit, a Process Solutions Partnere.



Az ágazatok közül kiemelkedik a pénzügyi szektor, ahol a létszám 41,65 százalékkal bővült az elmúlt öt évben. Az IT és az autóipari szektorokban szintén növekedés volt megfigyelhető, bár szerényebb mértékben, 22-23 százalék körül. A pénzügyi szektor erőteljes bővülésének oka az ügyféligények folyamatos növekedése, illetve a szolgáltatások iránti stabil kereslet. Az IT szektorban a járvány alatt növekedett kereslet ugyan megmaradt, de a gazdasági lassulás 2023-ban ezen a területen is mérsékelt létszámbővülést eredményezett.