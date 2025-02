A friss építőipari adatok „nem tükrözik vissza azt a lendületet, ami a lakásépítési és felújítási piacon beindulni látszik” – Juhász Attila, az Újház Zrt. és az ÉVOSZ Építőanyag-kereskedelmi Tagozatának elnöke szerint az építőanyag kiskereskedelemben

a felfutás előszele hónapok óta érzékelhető, januárban pedig valósággal felrobbant az építőanyag kereskedők forgalma az előző év hasonló időszakához képest

– a januári hivatalos ágazati adatokat március közepén közli a statisztikai hivatal.

Az elmúlt két évben folyamatosan zsugorodik az építőipari termelés: 2023-ban 5,3 százalékkal, 2024-ben pedig 0,4 százalékkal csökkent az ágazat kibocsátása. Tavaly a minimális csökkenésen belül az épületek építése 0,5, az egyéb építményeké 0,1 százalékkal maradt el a 2023. évitől, ahogy csökkent az új szerződések értéke is, 2,6 százalékkal. A tavalyi havi adatoknál az látszik, hogy az ágazat június óta képtelen a növekedésre – legalábbis éves összehasonlításban.

A szerződésállományban azonban – ha csak a decemberi adatokat nézzük – már felpattanás látható: az építőipari vállalkozások december végi szerződésállományának volumene ugyanis 15,7 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. Ezt a felpattanást erősítik az Újház saját adatai is: az építőanyag-kereskedelmi cég szerint a falazóanyagok (téglák) értékesített mennyisége januárban 58 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi szintet.

„Ezek azok a termékek, amiket jellemzően az építkezések megkezdésekor használnak, vagyis ez azt jelenti, hogy országszerte a korábbinál sokkal több önerős, lakossági, vagy társasház építési projekt indult el”

– írja az Economxhoz eljuttatott kommentárjában Juhász Attila.

Szerinte hasonlóan jól futottak januárban a burkolóanyagok és a szaniterek is, amik a lakásfelújítások egyik kiemelt termékkörei. Ezek mennyisége is közel 50 százalékkal nőtt az előző év januárjához képest, ami már a januárban indult vidéki otthonfelújítási program előszele is lehet, hiszen ennél a támogatási formánál a fürdőszoba felújítással kapcsolatos anyag- és munkadíj számlák is elszámolhatóak.

Megnyíltak az állami pénzcsapok: itt a vidéki otthonfelújítási támogatás Január elején indult a vidéki otthonfelújítási támogatás, amelynek keretében 3 millió forint vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe ugyanilyen önrész mellett, ami viszont akár kedvezményes hitelből is előteremthető. A támogatás lényegében bármilyen felújítási munkára fordítható és nemcsak a lakóépület korszerűsítésében érdemes gondolkodni, hiszen igénybe vehető a melléképületekre, vagy akár a kerti térburkolatok felújítására is. Bővebben >>>

Az építkezőknek kedvező szerinte, hogy a jelentős forgalom növekedés mellett az építőanyag árak januárban nem nőttek a tavalyi évhez képest, átlagosan 2 százalékkal még olcsóbban lehetett beszerezni a termékeket. A szakértő úgy véli, hogy „a gyártók és a kereskedők nem is számítanak idén az inflációt érdemben meghaladó drágulásra, az árukészlet mindenütt bőséges, és a piaci verseny is elég éles ahhoz, hogy a fogyasztók kiváló feltételekkel tudjanak építőanyagot vásárolni”.

Azt ugyanakkor kiemelte, hogy „az időjárási körülmények miatt a januári hónap az egyik legkevésbé erős forgalmi szempontból”, így ezekből a pozitív számokból még nem lehet messzemenő következtetéseket levonni, de Juhász Attila szerint összességében ezek jó előjelek.

Az állami építőipari megrendelések felfutására azonban továbbra sem lehet rövid távon számítani, ugyanakkor

a lakossági szegmens, valamint általában a lakásépítések és a felújítások felfutása érzékelhető,

és „ez rendkívül jó hír annak a kiterjedt mikro-, kis- és középvállalkozói építőipari kivitelezői szegmensnek, amely ezen a piacon tevékenykedik, de az elmúlt két évben valósággal lefagyott kereslettel szembesült”.