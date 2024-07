Extra hosszúságra, átlagosan már több mint 14 évre fixálták lakáshiteleik kamatát és törlesztőrészletét a májusban hitelt felvevő ügyfelek, azaz egyre nyúlik a hitelek futamideje. Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője szerint a futamidő végéig fix törlesztés kiszámíthatóságot ígér, és bár most nincs jele, hogy a lakáshitel kamatok a következő hónapokban komolyan tovább csökkennének, a bankok egyre nagyobb része ajánl majd hitelkiváltást ügyfeleinek.

Minden idők ötödik legnagyobb összegét, 95 milliárd forintot vettek fel piaci kamatozású lakáshitelből 2024 májusában a családok, mondta Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu szakértője.

Hozzátette: ennél magasabb összegben csak 2021 nyarán vettek fel a háztartások lakáshitelt.

A hat százalékos kamat felpörgette a piacot

A szakértő arra emlékeztet, hogy a hitelkereslet felfutása egyértelműen összefügg azzal, hogy a lakossági hitelkamatok az elmúlt hónapban is tovább csökkentek: a piaci kamatozású lakáshitelek átlagos hitelköltsége (teljes hiteldíjmutató, THM) 6,57 százalék volt idén májusban. Egy évvel ezelőtt, 2023 májusában az ügyfelek 9,18 százalékos THM mellett tudtak lakáshitelt felvenni. Nem véletlen, hogy akkoriban a hitelfelvételi kedv rendkívül alacsony volt - kevesebb mint 40 milliárd forintot sikerült folyósítaniuk a bankoknak, vagyis a növekedés éves szinten közel két és félszeres.

A BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője szerint a trendek egyértelműen visszaigazolják azt a korábbi vélekedést, amely szerint 6-7 százalékos kamatok mellett a lakossági ügyfelek elérkezettnek látják az időt arra, hogy ismét komoly beruházásba, lakásvásárlásba kezdjenek.

Egyre hosszabb időre fixálnak

Érdekes tapasztalat, hogy a lakáshitelre szerződő ügyfelek egyre hosszabb időre igyekeznek bebiztosítani a most vállalt, számukra kigazdálkodható törlesztőrészletet.

A lakáshitelek átlagos kamatperiódusa - ameddig az ügyfelek a szerződés aláírásakor fizetett kamatot törleszthetik- idén májusban elérte a 169 hónapot, azaz meghaladta a 14 évet

– mondta Gergely Péter.

Ez praktikusan azt jelenti, hogy az ügyfelek döntő része a futamidő végéig fix törlesztéses konstrukciót választ. A szakember emlékeztet arra is, hogy egy évvel ezelőtt, 2023 májusában még 140 hónap alatt volt az átlagos kamatfixálás időtartama, ami alig több mint 11 és fél évet jelent. Öt évvel ezelőtt, 2019 májusában pedig mindössze 111 hónapra fixálták átlagosan a hiteleiket a piaci lakáshitel felvevők.

A BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője szerint az egyre hosszabb kamatperiódus ugyanakkor azt is jelenti, hogy folyamatosan nő az ügyfelek által vállalt futamidő. A piacon – emlékeztet – a CIB Banknál újra megjelent a 30 éves futamidőre köthető lakáshitel konstrukció.

Leáldozott a komoly kamatcsökkentésnek

Gergely Péter szerint a következő hónapokban már nem várható érdemi kamatcsökkenés a lakáshitelek terén, a piaci szakértők szerint a mostani lakáshitel piaci kamatszintek sokáig velünk maradhatnak. Ezért a hitelfelvételben gondolkodók nyugodtan vállalhatnak extra hosszú, akár a futamidő végéig fix törlesztést biztosító kamatozást. Ez ugyanis biztonságot jelent számukra, hiszen, ha ma ki tudják fizetni a törlesztőrészletet, joggal remélhetik, hogy a következő években is bírja majd a család a mostani törlesztőrészleteket – már csak azért is, mert az infláció miatt azok az évek során egyre kisebb tényleges költséget jelentenek majd.

Úgy véli, a hitelfelvételt nem érdemes a továbbiakban halogatni, hiszen miközben a lakáshitel kamatok érdemben már nem csökkennek tovább, a lakásárak a következő hónapokban egész biztosan emelkedni fognak a gazdasági növekedés beindulásával és annak köszönhetően, hogy az új családpolitikai intézkedések – a CSOK Plusz és a lakóház felújítási program – emelni fogja az árakat.

Bankon belüli hitelcserében érdemes gondolkodni

Ráadásul – emlékeztet Gergely Péter –, ha a piaci kamatok mégis komoly mértékben tovább csökkennek, akkor a piacon egymással versengő bankok hitelkiváltó ajánlatai mellett egész biztosan megjelennek majd azok a megoldások is, ahol az eredeti hitelt nyújtó bank ajánl majd kamatcsökkentést. Az OTP Banknál már most is van ilyen konstrukció: a futamidő alatt egy alkalommal mindenféle extra költség nélkül az aktuális piaci kamatszinthez igazíthatóak a korábban felvett OTP-hitel kondíciói. A szakértő szerint a következő hónapokban még több bank jelenhet meg hasonló megoldással – már csak azért is, hogy az elmúlt hónapokban, a magas kamat mellett hitelt felvevő ügyfeleket másik bank ne csábíthassa el.