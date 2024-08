Míg 2011-ben az ország becsült népessége 9 985 722 fő volt, addig ez a létszám a 2022-es népszámlálást követően 2023-ban 9 millió 599 ezer főre csökkent.

A Ratkó-korszak közepén, 1954-ben a népszaporulat mértéke Magyarországon még európai viszonylatban is kiemelkedő, 12 százalékos volt a népesedéspolitikai intézkedések hatására. Ezek célja az volt, hogy a háború utáni népességfogyást ellensúlyozzák és a születésszámot jelentősen növeljék. A korszak fő intézkedései közé tartozott az abortusz teljes betiltása és a gyermektelenségi adó bevezetése, amelyet minden gyermektelen nőnek és férfinak fizetnie kellett, illetve az állam támogatásokkal ösztönözte a gyermekvállalást, például hosszabb szülési szabadsággal és jobb anyagi juttatásokkal. Az intézkedések be is váltották a hozzájuk fűzött reményeket: rövid távon jelentős születésszám-emelkedést eredményeztek, amit Ratkó-gyerekeknek nevezett generáció követett, ők még majdnem 200 ezren születtek évente.

Azonban a korszak vége után, a szigorítások enyhítésével, az abortusztilalom feloldásával és az 1956-os forradalom utáni társadalmi átrendeződést követően a születésszám ismét visszaesett. 1954 és 1962 között a népszaporulat 12 százalékról 2,1 százalékra esett vissza.

Részben az 1956-ban kivándorolt fiatal, termékeny korú lakosság hiánya miatt az 1960-as években Magyarország az NDK mellett a világ legalacsonyabb termékenységi rátájú országává vált. Az abortuszok magas száma is döntően befolyásolta a demográfia alakulását: 1960 és 1973 között több terhességet szakítottak meg, mint amennyi élveszületés történt.

Magyarország népességének száma nemek és életkor szerint 2024. január 1-jén Kép: KSH

Fenyegető demográfiai válság

A Ratkó-korszakot követő utóbbi 45 évben a születésszámok negatív spirálja folyamatosan csökkenő tendenciát mutat: az ezredforduló óta már egyszer sem sikerült elérni a 100 ezres születésszámot. A magyar társadalom drámaian gyors ütemben történő elöregedése továbbá az öregedési indexel, illetve az idősek eltartottsági rátájával szemléltethető leginkább.

Az öregedési index kiszámításakor – ami azt mutatja, hogy hány időskorú személy jut száz gyermekkorúra – a 65 év feletti idősek és a 0-14 éves gyermekek számát osztják el egymással, és amennyiben ez a szám 100 százaléknál alacsonyabb, akkor a demográfiai utánpótlás biztosított – írja a Bankmonitor.

Hazánkban aggasztó a helyzet: 1970-től 2022-ig 54 százalékról 143 százalékra nőtt az öregedési index, ráadásul 2050-ben már a 200 százalékot is elérheti a KSH előrejelzései szerint, ami a következő 30 évben a folyamat felgyorsulására enged következtetni.

Az idősek eltartottsági rátája pedig 1970-től 2022-ig 0,17-ről 0,32-ra emelkedett, 2050-ben pedig akár a 0,50-ot is megközelítheti, ami azt jelentené, hogy alig 2 aktív személy jut majd egy nyugdíjasra.

A jelenlegi demográfiai trendek alapján szinte elkerülhetetlen, hogy a 65 éves állami nyugdíjkorhatár hosszú távon fenntarthatatlan legyen, hiszen a nyugdíjkassza bevételei nem fedezik a kiadásokat. A romló helyzetre való tekintettel valószínű, hogy a nyugdíjkorhatár emelésére lesz szükség, ami akár 70-75 évre is kitolódhat.

Magyarország elöregedési rátája Kép: KSH

Hogyan garantálhatjuk a stabil megélhetést nyugdíjas éveinkben?

Míg más országokban sokkal diverzifikáltabb a jövedelemforrások eloszlása – az OECD-országok átlagában az állami nyugdíj aránya 58 százalék körül van – addig a 2018-as adatok szerint Magyarországon az idősek jövedelmének döntő része, körülbelül 90 százaléka az állami nyugdíjból származik. A megtakarítások szerepe elhanyagolható, hiszen az időskori bevételek alig 3 százaléka származik ebből a forrásból, miközben az OECD-átlag 18 százalékot tesz ki. Azonban a stabil anyagi jövő biztosításának a kulcsa a hosszú távú pénzügyi tervezés és az, hogy minél korábban és következetesen elkezdünk megtakarítani. Az idő előrehaladtával a kamatos kamat hatása egyre jelentősebbé válik, ezért minél előbb kezdjük el a megtakarítást, annál nagyobb összeget halmozhatunk fel.

Nyugdíjkalkuláció: e lőször is érdemes meghatároznunk, hogy mekkora összegre lesz szükségünk a nyugdíjas éveinkben. Fontos figyelembe venni az inflációt, és az esetleges egészségügyi kiadásokat is. Például a nyugdíjkalkulátorok segíthetnek meghatározni, hogy mennyi pénzt kell félretennünk céljaink megvalósítására.

lőször is érdemes meghatároznunk, hogy mekkora összegre lesz szükségünk a nyugdíjas éveinkben. Fontos figyelembe venni az inflációt, és az esetleges egészségügyi kiadásokat is. Például a nyugdíjkalkulátorok segíthetnek meghatározni, hogy mennyi pénzt kell félretennünk céljaink megvalósítására. Nyugdíj-előtakarékossági számlák (NYESZ, önkéntes nyugdíjpénztárak): a nyugdíjcélú befektetések adókedvezménnyel történő támogatása hosszú távú megtakarításra ösztönöznek. A Nyugdíj-előtakarékossági számla (NYESZ) előnye az, hogy az éves befizetések után 20 százalék, maximum 100 ezer forint adókedvezményt vehetünk igénybe.

a nyugdíjcélú befektetések adókedvezménnyel történő támogatása hosszú távú megtakarításra ösztönöznek. A Nyugdíj-előtakarékossági számla (NYESZ) előnye az, hogy az éves befizetések után 20 százalék, maximum 100 ezer forint adókedvezményt vehetünk igénybe. Automatizált megtakarítás: Ha beállítjuk, hogy jövedelmünk egy része közvetlenül és automatikusan a megtakarítási számlára kerüljön, biztosíthatjuk, hogy anélkül növeljük a megtakarításainkat, hogy minden hónapban külön kellene ezen gondolkodnunk.

Ha beállítjuk, hogy jövedelmünk egy része közvetlenül és automatikusan a megtakarítási számlára kerüljön, biztosíthatjuk, hogy anélkül növeljük a megtakarításainkat, hogy minden hónapban külön kellene ezen gondolkodnunk. Vésztartalék kialakítása: Fontos, hogy nyugdíjcélú megtakarításaink mellett legyen egy rövid távú, likvid vésztartalékunk is, ami segíthet abban, hogy váratlan kiadások esetén ne kelljen a nyugdíjcélú megtakarításainkhoz nyúlnunk.

Fontos, hogy nyugdíjcélú megtakarításaink mellett legyen egy rövid távú, likvid vésztartalékunk is, ami segíthet abban, hogy váratlan kiadások esetén ne kelljen a nyugdíjcélú megtakarításainkhoz nyúlnunk. Portfólióépítés: A kockázatot csökkentésének és a hozam növelésének érdekében érdemes különböző eszközökbe (részvények, kötvények, ingatlanok, befektetési alapok) fektetni. A részvények magasabb hozamot kínálnak hosszú távon, de nagyobb a kockázatuk is, míg a kötvények stabilabb, de alacsonyabb hozamot biztosítanak.

Az elöregedő társadalom gazdasági hatásai már most is érezhetők, de a következő évtizedekben ezek a kihívások még élesebbé válnak, ezért a pénzügyi megtakarítások tudatos kezelése elengedhetetlen ahhoz, hogy kényelmes anyagi helyzetet teremtsünk magunknak a nyugdíjas éveinkre.