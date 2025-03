A régió legjobban felszerelt neuromarketing-laborját hozta létre a Budapesti Corvinus Egyetem. A tíz monitorhoz rögzített és egy hordható szemüveg hatalmas mennyiségű adattal képes kiszolgálni az emberi viselkedés kutatóit, a menedzsment, a marketing, a pszichológia, és a szociológia területén is, mondta a labort bemutató eseményen Varga Ákos, a Corvinus digitális marketing tanszékének vezetője, a NEDIMARC (Neuro- and Digital Marketing Research Center) alapító kutatója.

A kutatási iránnyal kapcsolatban elmondta, hogy az leginkább a neuromarketinghez köthető, amely különböző tudományterületeket kapcsol össze. Biometriai eszközöket használnak ahhoz, hogy minél pontosabb adatokat tudjanak szerezni fogyasztókról, fogyasztói viselkedésekről, vagy arról, hogy milyen válaszokat adnak a fogyasztók a marketing ingerekre.

Végig pásztázták az Economx oldalát is

A laborban szemkamerát használnak a vizsgálatokhoz, hogy mi alapján és milyen termékeket választanak a fogyasztók, akár az online vagy az offline környezetben. Legyen szó egy kiskereskedelmi egység polcairól vagy egy weboldalról, akár egy terméken elhelyezett tájékoztatóról.

Például az Economx oldalát megnyitva a zöld területek azt jelzik, hogy az olvasók hova helyezik a fókuszt.

Kép: Corvinus

Az új labort weboldalak optimalizására, de akár városkép felméréshez a turizmus területén, de közlekedési táblák optimális elhelyezéséhez is lehet használni, de az autóiparban is népszerű.

A szemmozgás követésének technológiája képes valós idejű, megbízható robusztus adatokat szolgálni az emberi viselkedés kutatásához

– közölte Varga Ákos.

A szemkamera azt méri be, hogy az egyén hova helyezi a fókuszpontot. A fejlesztést, orvosi diagnosztikai eljárásokban is használják, például, hogy mi az, ami megragadja a csecsemők figyelmét, de játékok tervezésekor is végeznek ilyen kutatásokat. Kiemelte a tanszékvezető, hogy a Corvinusnak ugyan nincs orvosi profilja, az egyetem a viselkedés, illetve fogyasztói kutatásokhoz használja a nemrégiben átadott labort.

Vállalatok számára is nyitott a labor

A publikációs törekvések támogatására is használják a laborkapacitást, az egyetemen a képzések terén például a marketing mesterképzésben mindenféle projekten már dolgoznak a laborban a hallgatók.

Emellett a vállalati kapcsolatok erősítése is fontos célja a Corvinusnak. Varga Ákos kiemelte: a cégek számára kutatásokat tudnak biztosítani, amelyeknek eredményeit majd be tudják építeni a saját folyamataikba.

A labor Magyarországon a legnagyobb eszközbázissal rendelkező kutatólabor, de a régióban is jól állnak

– tette hozzá a tanszékvezető.

A kutatólabor egy homogén nyugodt környezetet biztosít, de a mobil szemüveg segítségével áruházakban akár polckutatást is lehet végezni az eszközzel.

A laborral nem csak élvonalbeli technológia, de új kutatási területek is nyílnak a hallgatók számára. A műhely nem csak az egyetem, de az egész innovációs szféra számára mérföldkő, hiszen lehetőséget nyújt akár a piaci igények kielégítésére is.

Különböző trendeket lehet azonosítani, mondta a tanszékvezető, aki már 15 éve foglalkozik ezzel a területtel. Sokkal gyorsabb az adatrögzítés, a feldolgozás. A szemkamerák már egyre szélesebb körben elérhetők, számos kutatóközpont használ már ilyet világszerte. A termékfejlesztés területén a magyar piacra koncentrálva, bárki számára érdekes lehet a kutatólabor, tette hozzá Varga Ákos.

Varga Ákos, a Corvinus tanszékvezetője Kép: Corvinus

Példaként említette, hogy jól mérhető egy termék csomagolásán, hogy egy egészséggel kapcsolatos állítást hova kell elhelyezni. A honlapokkal kapcsolatban pedig a bankszektortól, a szolgáltató szektoron át a fesztiválokig bárki számára lehetőséget jelenthet a neuromarketing-labor.

Példaként említette, hogy egy kutatásuk már bebizonyította, hogy ha egy fesztivál honlapján a jegyvásárlás gombot áthelyezik egy felsőbb sávba, akkor 40 százalékkal is nőhetnek a jegyeladások.

A pszichológiában és a szociológiában a figyelem kiemelt kutatási terület, amit a szemmozgásokkal tudnak monitorozni. De társadalmi célú kampányoknál is ezt a technológiát jól tudják használni.

A labor létrejöttét a Corvinus intézményfejlesztési terve biztosította, akár hazai, akár nemzetközi igényeknek is eleget tudnak tenni. Varga Ákos kiemelte: nagyon meglepődne azon, ha a labor kialakításának a költsége nem térülne meg viszonylag rövid időn belül.