Még mindig rengeteg hírszerzési információt kell feldolgozni, ez egy hosszú háború lehet – vetítette előre George Friedman magyar származású, nemzetközileg elismert amerikai geopolitikai stratéga, miután az Izraelbe betörő palesztin szélsőségesek több mint hétszáz izraelit öltek meg. Kiemelte: Izrael hivatalos álláspontja az, hogy megvizsgálja a hírszerzési kudarcot, George Friedman ugyanakkor kétli, hogy arról teljes jelentést tegyenek majd közzé.

A Geopolitical Futures (GPF) alapítója úgy értékelt, hogy a Hamász szombat reggeli nagyszabású támadása Izrael ellen

egy rendkívül összetett művelet volt, amely gondosan összehangolta a légi és rakétatámadásokat, a tengeri partraszállást és a magas fokú gyalogsági támadásokat.

George Friedman szerint mindezt úgy tervezték, hogy megakadályozzák az azonos erejű ellentámadás lehetőségét.

A helyzet súlyát hűen tükrözi, hogy az ENSZ Humanitárius Ügyeket Koordináló Irodájának (OCHA) hétfői közlése szerint már több mint 123 ezren menekültek el otthonaikból a Gázai övezetben. Eddig mintegy 17 500 család keresett máshol menedéket az övezeten belül, a legtöbben félelemből, saját testi épségük vagy az otthonuk lerombolása miatti aggodalmuk miatt menekültek el.

A OCHA tájékoztatása szerint 159 lakóépület megsemmisült, 1210 pedig súlyosan megrongálódott. Beszámoltak arról is, hogy a hadjárat 400 ezer ember vízellátását és a csatornahálózatot is megrongálta. Az izraeli hadsereg válaszul több mint 500 célpontra mért csapást Gázában. Helyi egészségügyi források szerint az övezetben szombat óta 493 halálos áldozata van az ellentámadásnak. A halottak között 20 gyerek van, a sebesültek száma a 2700-at is meghaladta.

George Friedman szerint az ukrajnai háborúnak vége

A sztárelemző a gázai konfliktus előtt az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban is fontos megállapításokat tett. A GPF-en arra jutott a Magyarország északkeleti szomszédjában dúló katonai eseményekről, hogy

a háborúnak vége, de senki sem tudja, hogyan kell abbahagyni a harcot.

George Friedman értékelése szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök úgy vélte, hogy ha az amerikai beavatkozás nem is készteti az oroszokat az offenzíva feladására, legalább lehetővé teszi Kijevnek a nagyszabású ellentámadást. Az Egyesült Államok ugyanakkor egy másik konfliktust vállalat fel: Vlagyimir Putyin orosz elnök távoltartása a NATO-tól. Éppen ezért az amerikaiak elegendő erőt biztosítottak ahhoz Ukrajnának, hogy távol tartsák az oroszokat, annál viszont kevesebbet, hogy szétzúzzák őket.

Végeredményben Oroszország távol tartotta az USA-t a határaitól a geopolitikai stratéga értelmezésében, ám mást nem ért el Moszkva. Ukrajna megőrizte szuverenitását az ország nagy része felett, az amerikaiak pedig igen valószínűtlenné tették az orosz behatolást Ukrajnán túlra.

George Friedman szerint az USA elérte a célját, míg Oroszország és Ukrajna nem és már ezután sem érheti el, igaz, nem is törték össze őket. Ukrajna most egy megosztott ország, de eléggé ép ahhoz, hogy győzelmet arasson, Oroszország pedig kellően túllépett a régi határán ahhoz, hogy egy kis sikert mutasson fel. Mindketten hivatkozhatnak humanitárius okokra a háború befejezéséhez. A csaknem két éve húzódó harcok után George Friedman szerint viszonylag világos, hogyan ér véget a konfliktus.

Ezt a háborút mindenki elvesztette, idővel a vezetők is el fogják. És ez az, ami késlelteti majd az elkerülhetetlen békét

– állapította meg a stratéga.

(Szerző: Gyöngyösi Balázs)