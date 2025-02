Volodimir Zelenszkij Piers Morgan brit újságírónak és televíziós személyiségnek adott másfél órás interjúban kijelentette:

Ukrajna készen áll arra, hogy véget vessen a háború forró szakaszának, és jobban vágyik a békére, mint bárki a világon.

Az ukrán elnök közölte:

hajlandó tárgyalni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, de a tárgyalóasztalnál jelen kell lennie az Egyesült Államoknak és Európának is.

Az ukrán elnök a tárgyalásnak több feltételt is szabott:

Ukrajnának erőteljes biztonsági garanciákra van szüksége annak érdekében, hogy Putyin ne kezdjen újból háborút két hónap múlva, fél év múlva, egy év múlva,

diplomáciai útra kell terelni a rendezést,

a leggyorsabban úgy lehet áttérni a konfliktus diplomáciai rendezésére, ha Ukrajna már ma garanciákat kap arra, hogy csatlakozhat a NATO-hoz.

Zelenszkij szerint Ukrajna felvételével a NATO egy erős hadsereggel bővülhet, ugyanakkor az ukrán NATO-tagság Oroszország számára is garanciát jelentene arra, hogy Ukrajna nem indít ellene háborút.

Hozzátette: az Ukrajna elleni orosz invázió valós oka nem a NATO volt, viszont a háború kezdete óta több más ország csatlakozott az atlanti szövetséghez.

Az ukrán elnök kijelentette azt is, hogy ha már most feloldják a háború kezdete után Oroszország ellen foganatosított nemzetközi szankciókat, az növelné egy újabb orosz invázió kockázatát, szerinte Putyin ugyanis nagyon fél attól, hogy az orosz gazdaság összeomlik, és attól is, hogy az oroszok ezután szembefordulnak vele és akár hatalmát is elveszítheti.

A háború befejezéséhez szükséges, hogy a nagyhatalmak diplomáciai és gazdasági lépéseket tegyenek Oroszországgal szemben.

Az MTI összefoglalója szerint háborús veszteségekről szólva az ukrán elnök azt mondta:

300-350 ezer közé tehető az elesett orosz katonák száma, 600-700 ezren megsérültek, és hozzávetőleg 50-70 ezer orosz katonát eltűntként tartanak nyilván; az ukrán oldalon 45 100-an vesztették életüket a háború kezdete óta és 390 ezren sebesültek meg.

A tagesschau.de német hírportál a beszélgetésből kiemelte Volodimir Zelenszkij egy kijelentését, miszerint az elnök Vlagyimir Putyira utalva azt mondta:

Nem leszek kedves vele, ellenségként tekintek rá, és őszintén szólva, szerintem ő is ellenségnek tekint engem.

Elmondta még azt is: Ukrajna nyitott a hazai ritkaföldfém-kincs kiaknázását szolgáló amerikai beruházásokra.