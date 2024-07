Azok a rendkívüli képek, amint egy dacos Donald Trump öklét a levegőbe lendíti, vérrel az arcán, akit a titkosszolgálat levisz a színpadról, nem csupán történelmet írnak, hanem megváltoztathatják a novemberi elnökválasztás menetét.

Ez a sokkoló politikai erőszakos aktus elkerülhetetlenül hatással lesz a kampányra – írta röviddel a lövöldözés után elemzésében a BBC. A portál egyben megerősítette: az amerikai titkosszolgálat ügynökei a helyszínen agyonlőtték a gyanúsítottat. A bűnüldöző források pedig azt mondták a BBC amerikai partnerének, a CBS Newsnak, hogy merényletként kezelik a támadást.

A képet – egy vérző Trumpot, ököllel a levegőben, akit elkísérnek – fia, Eric Trump gyorsan közzétette a közösségi médiában a következő felirattal:

Ez az a harcos, akire Amerikának szüksége van.

Joe Biden elnök röviddel a lövöldözés után megjelent a tévében, és azt mondta, Amerikában nincs helye az ehhez hasonló politikai erőszaknak. Aggodalmát fejezte ki republikánus ellenfelével kapcsolatban, és azt mondta, reméli, hogy még ma este beszélni fog vele. (Ami azóta már lezajlott szerk.)

Mindenesetre Joe Biden választási kampánya a történtek után minden politikai nyilatkozatot szüneteltet, és azon dolgozik, hogy a lehető leggyorsabban eltávolítsa televíziós hirdetéseit, egyértelműen úgy gondolva, hogy jelenleg nem lenne helyénvaló Donald Trumpot támadni, és ehelyett a történtek elítélésére koncentrál.

A politikai spektrum minden részéről érkező politikusok – olyan emberek, akik nagyon kevés másban értenek egyet – összegyűlnek, hogy azt mondják, az erőszaknak nincs helye a demokráciában.

Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton és Jimmy Carter volt elnökök gyorsan elítélték az erőszakot, és azt mondták, mennyire megkönnyebbültek, hogy Trump nem sérült meg súlyosan – számolt be róla a BBC, hozzátéve, hogy Donald Trump legközelebbi szövetségesei és támogatói már most is Bident hibáztatják az erőszakért, az egyik republikánus kongresszusi képviselő pedig „gyilkosságra való felbujtás” vádjával vádolja az elnököt az X-en megjelent bejegyzésében.

J.D. Vance szenátor, Donald Trump egyik lehetséges alelnökjelöltje azt mondta, hogy a Biden-kampány retorikája közvetlenül ehhez az incidenshez vezetett.

Más republikánus politikusok is hasonló dolgokat mondanak, amelyeket ellenfeleik szinte biztosan gyújtósnak ítélnek majd az amerikai politika veszélyes időszakában. Már most láthatjuk, hogy ez a megrázó esemény átformálja a választási kampányt.