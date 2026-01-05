A Trump-kormányzat hétvégén megejtett akciója révén megbuktatott venezuelai vezető, Nicolás Maduro „ártatlannak” és „tisztességes embernek” vallotta magát a kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos szövetségi vádakban hétfőn egy amerikai bíróságon – adta hírül az AP News.

Ártatlan vagyok. Nem vagyok bűnös. Tisztességes ember vagyok, az országom elnöke

– fogalmazott Maduro egy bíró előtt. Majd felesége, Cilia Flores is ártatlannak vallotta magát.

Maduro hétfőn először jelent meg amerikai bíróságon a kábítószer-terrorizmus vádjával kapcsolatban, amelyet a Donald Trump-féle adminisztráció használt fel elfogása és New Yorkba hozatala igazolására.

A beszámoló szerint a kék börtönegyenruhát viselő Madurót és feleségét dél körül vezették a bíróságra egy rövid, ám kötelező jogi eljárásra, amely valószínűleg egy elhúzódó jogi harcot indít el arról, hogy Madurót bíróság elé állíthatják-e az Egyesült Államokban. Mindketten fejhallgatót tettek fel, hogy hallgathassák az angol nyelvű eljárást, miközben azt spanyolra fordítják.

Ismert, a Venezuela élén volt elnököt és hitvesét hétfőn kora reggel fegyveres őrizet alatt szállították át a fogvatartásukat biztosító brooklyni börtönből egy manhattani bíróságra.

Az NBC News azt írja, a házaspárt már kikísérték a tárgyalóteremből. Az ügyben a következő bírósági tárgyalás pedig március 17-én 11 órakor lesz a bíró közlése alapján.

Neje ügyvédje azt kérte, a börtönben kezeljék a „súlyos zúzódásokat”, amit Flores szenvedett el, ennek körülményeit azonban egyelőre homály fedi.

Maduro ügyvédje elmondta, védence „jelenleg nem kéri a szabadlábra helyezést” óvadék ellenében, de később kérheti még ezt. Maduro és felesége élt ezen jogával, így konzuli látogatást kért.

Nicolás Maduro bilincsben, miután leszállt egy manhattani helikopter-leszállóhelyen. Felfegyverzett szövetségi ügynökök kíséretében haladnak egy manhattani szövetségi bíróságra 2026. január 5-én, New Yorkban Kép: GC Images

A most 63 éves venezuelai elnököt, akit szombaton feleségével együtt fogtak el az amerikai erők Caracasban és szállítottak az Egyesült Államokba, többek közt drogterrorizmussal, kokainimport céljából történő összeesküvéssel, gépfegyverek és robbanóeszközök birtoklásával vádolják.