Gustavo Petro kolumbiai elnök az Egyesült Államok fenyegetéseit – és a Venezuelára mért amerikai légicsapást – követően kijelentette, hogy készen áll újra fegyvert fogni – írja a Ria Novosztyi.
Ha őrizetbe vesznek egy elnököt, akit népem jelentős része szeret és tisztel, szabadon engedik a nép jaguárját. [...] Bár nem voltam katona, tudok a háborúról és a földalatti harcról. Megesküdtem, hogy az 1989-es békeszerződés aláírása óta soha többé nem fogok fegyvert, de a hazám érdekében újra fegyvert fogok, amit nem akarok
– írta Petro a közösségi médiában.
Kolumbia elnöke azt mondta, minden kolumbiai katona parancsot kapott: azonnal elbocsátják azt a biztonsági parancsnokot, aki „az amerikai zászlót részesíti előnyben a kolumbiai zászlóval szemben”.
Kijelentette, mélyen bízik népében, így arra kérte őket, hogy védjék meg az elnököt minden jogellenes erőszakos cselekménytől. Ehhez szavai szerint meg kell ragadnia a hatalmat az ország összes településén. Hozzátette, a biztonsági erőknek parancsot adtak, hogy ne a népre, hanem a betolakodókra lőjenek.
Petro emellett elrendelte több hírszerző ezredes elbocsátását a rendőrségtől, mert „az állam ellen irányuló hamis információkat” szolgáltattak. Korábban amúgy Donald Trump amerikai elnök kokaingyártással vádolta Petrót.
Emlékezetes, a Venezuelával szomszédos ország elnöke az 1980-as években részt vett a városi partizán Április 19-i mozgalom elnevezésű mozgalomban.
