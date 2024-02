Nem egyeznek a béremelésekről és a munkakörülményekről hetek óta húzódó kollektív vitában, ezért ismét sztrájkra szólította a Verdi szakszervezet a német nemzeti légitársaság, a Lufhansa komplett földi kiszolgáló személyzetét, amely 25 ezer munkavállalót jelent, akik megbénítják az anyacég szinte teljes működését.

A felhívás szerint kedd hajnali 4 órától szerda reggel 7 óráig a Lufthansa járatoknál alkalmazott dolgozók egységesen leteszik a munkát a frankfurti, müncheni, hamburgi, berlini, düsseldorfi, köln-bonni és stuttgarti repülőtereken, ahol emiatt újabb járattörlések és -késések várhatók – érintve a magyarországi érkezéseket és indulásokat is.

Nem egyeznek a pénzeken, megszorongatják a céget

Az egyre keményebb eszközökhöz nyúló szakszervezet közölte: a tárgyalások során a Lufthansa ugyan javított ajánlatán a múlt héten, akkor tíz százalékos fizetésemelést ajánlottak fel az elkövetkező tizenkét hónapban.

A Verdi viszont 12,5 százalékos emelést és legalább havi 500 eurót követel tizenkét hónapos időtartamra minden érintettnek, akiknek úgynevezett inflációs kompenzációs prémiumot és a különféle pótdíjakat is ki akarnak alkudni.

A kedd hajnalban kezdődő sztrájkot már hétfő este felvezetik a technológiai, logisztikai, árufuvarozási és informatikai területeken dolgozók, akiket holnap az összes többi, kiszolgálást végző alkalmazott követ.

Korábban az érdekvédők azt is jelezték, hogy ha a rekordnyeresége ellenére a munkáltató nem hajlik a méltányos megegyezésre, a dolgozók készek a több napos tiltakozásokra is, ami pedig Európa második legnagyobb, és Németország elsőszámú légitársaságának eurómilliókban mért veszteséget okozhat – idézi a Rheinische Post.

Budapesti utazók is újra tervezhetnek

A keddi már a második sztrájk lesz ebben a hónapban, amikor a Lufthansa teljes földi személyzete leáll, ez pedig súlyosan megbéníthatja az ország légi közlekedését. Akárcsak február elején, amikor egy 27 órás figyelmeztető munkabeszüntetés okozott káoszt főként a cég frankfurti és müncheni csomópontjaiban.

A Süddeutsche Zeitung felidézi: február 7-én és 8-án több mint ezer járatot terveztek indítani, amelyeknek 90 százalékát törölni volt kénytelen a légitársaság, ami százezer utast érintett, köztük magyarokat is. A légicég most is azzal számol, hogy a kedden tervezett gépeknek csak 10-20 százalékát tudja levegőbe juttatni.

Mint megírtuk, az előző sztrájknál a társaság törölte az összes Budapest, München és Frankfurt közötti járatát. Erről az érintett utasokat e-mail-ben és a mobilapplikáción keresztül értesítették, akik ingyenes átfoglalhattak, belföldi járatok esetében pedig vonatjegyre is beválthatták a társaság által ajánlott utalványt.

Az ügyfeleket a Lufthansa arra kérte, hogy ki se menjenek a németországi repülőterekre, mert a sztrájk miatt már az ügyfélszolgálati pultoknál sem találnak alkalmazottat, aki segíthet a tájékozódásban. Az utasok nem tudnak áthaladni a biztonsági kapukon sem, mivel a földi kiszolgálók nem biztosítják a beszálláshoz és a gépek indulásához szükséges kötelező folyamatokat.

Várható, hogy a keddi munkabeszüntetés miatt is jelentős változások lépnek életbe, ezért a tervezett indulás előtt érdemes utána nézni a légitársaság, illetve a Budapest Airport honlapján a lehetőségeknek.

A Lufthansa vasárnap azt jelentette be, hogy jelenleg egy speciális repülési terven dolgoznak, amit hamarosan közzétesznek.

A pilóták is tiltakoznak, nyaralójáratok maradtak a földön

A Lufthansa-csoport jelenleg nem csak a földi személyzet, hanem a pilótái miatt is aggódik.

Szombat óta a pilótákat képviselő Verband Cockpit szakszervezet tart háromnapos sztrájkot Németországban a Lufthansa leányvállalatánál, a Discover Airlinesnél.

A hétfő estig érvényes munkabeszüntetés viszonylag kisebb hatókörű: az üdülési légitársaság 24 Airbus repülőgéppel és körülbelül 420 pilótával működik, az általuk vezetett gépek kizárólag Frankfurtból és Münchenből indulnak – elsősorban a Condorral kívánnak versenyezni az idegenforgalmi üzletágban. A sztrájk kezdete előtt a társaság közölte, hogy a járatok kétharmadát kívánja felajánlani más szolgáltatóknak.

A leánycégnél alkalmazott pilóták már karácsony előtt néhány órára, illetve január végén is a földön maradtak egy napra, miközben nemrég a Lufthansa 18 ezer légiutas-kísérője is kilátásba helyezte a sztrájkot, mert elégedetlenek a fizetésükkel.