A párizsi olimpia szervezői engedélyt adtak a Szajnában úszásra, miután megállapították, hogy biztonságos a folyóba merülés. A mellékelt ábra szerint a szerda reggeli kétórás edzés volt a hosszútávúszók egyetlen lehetősége, hogy kipróbálják a tempózást a Szajna vizében.

A női 10 kilométeres nyílt vízi úszás menetrend szerint csütörtök reggel fél 8-kor kezdődik a párizsi olimpián. A férfiak versenyét pénteken rendezik.

Kapcsolódó Különleges intézkedések sújtják az olimpia alatt a párizsiakat

Aki azt mondja, hogy nem aggódik, az valószínűleg hazudik. Én félek, de reménykedek, és bízok a szervezőkben, hogy valóban csak akkor engednek be bennünket a vízbe, amikor már elég biztonságos az úszáshoz. Természetesen senki sem szeretne megbetegedni

– idézi Felix Auböck osztrák úszót az Euronews.

A World Aquatics a keddi tesztfutamot a folyó ingadozó baktériumszintjére hivatkozva mondta le, így az 5, illetve a 10 kilométeres nyílt vízi úszás indulói edzéseiket Párizsban mindeddig csak a medencében tudták csak elvégezni. Ám az úszók közül még így is többen úgy döntöttek, hogy a szerdai szajnai úszást is kihagyják, és csak annyi időt töltenek a folyóban, amennyit feltétlenül szükséges, vagyis csak és kizárólag a versenyen mennek bele. A lap arról is ír, hogy a Szajna sodrása is aggodalmat váltott ki a versenyzők körében.

A mérések szerint a sodrás momentán körülbelül 3,2-4,8 km/óra sebességű, ami jelentős kihívást jelent a hat körös pályán felfelé haladva.

A szervezőknek van B-terve, ha a Szajna a továbbiakban sem bizonyulna kellően biztonságosnak: a Vaires-sur-Marne-i hajós stadionba, az evezős pályára tennék át a nyílt vízi úszást.

A triatlon versenyek úszó számait már megrendezték a Szajnában. A hétfői mix váltót követően a World Triathlon kedden közzétett adatai szerint az E. coli és az enterococcus baktériumok szintje a határértékeken belül maradt a váltó úszások során.

A Szajna vízminősége jó ideje borzolja az idegeket, pláne, hogy a triatlon versenyek kezdetét szinte az utolsó pillanatig tologatták a szervezők, miután a folyó állapota miatt többször is módosították a versenyrajtok időpontját. Sőt, félő volt az is, hogy egyáltalán triatlon versenyeket rendeznek-e, nem pedig duatlont, ami futásból, kerékpározásból, majd ismét futásból épül volna fel.

A triatlon versenyek után a körülbelül száz versenyző közül négyen betegedtek meg, ám az nem egyértelmű, hogy ebben a folyóvíz volt-e hibás.

Néhány kivételtől eltekintve 1923 óta tilos volt a Szajnában úszni, mert a vize mérgező volt. A párizsi hatóságok ígéretet tettek a Szajna úszhatóvá tételére, mint a játékok kulcsfontosságú örökségére, és idáig már 1,4 milliárd eurót (550 milliárd forintot) költöttek a szennyvíz infrastruktúrájára, a szennyvíz visszaszorítására és a vízi utakba való kiömlésének minimalizálására.