Miközben a sport, mint üzlet egyre nagyobbra nő, és a magántőke miatt egyre több csapat kel el magas áron, a szakértők arra figyelmeztetnek, hogy az intézményi befektetők még csak most kezdenek igazán belépni erre a piacra.

A vállalati felvásárlások és összeolvadások (M&A) élénkülésével párhuzamosan a magántőke egyre erőteljesebben törhet be a sport világába. Mind az újonnan létrehozott alapok, mind a már évtizedek óta működő pénzügyi óriások egyre nagyobb érdeklődéssel fordulnak a szektor felé – és 2026-ban ez a folyamat új szintre léphet. A sportbiznisz teljes működési logikája alapjaiban alakulhat át , miközben a világ legnagyobb pénzügyi, illetve jogi szolgáltatói soha nem látott mértékben és mélységben mélységben specializálódnak sporttal kapcsolatos tanácsadásra és tranzakciókra. Még azok a profi ligák is, amelyek eddig határozottan elzárkóztak a magántőke által finanszírozott tulajdonosi köröktől, elkezdhetik újragondolni szigorú szabályaikat, és megnyithatják a kaput a tőkeerős befektetők előtt.

Merre tart az NFL médiapolitikája?

A 2026-os év úgy tűnik, végre meghozza azt, amire a liga számos vezetője és tulajdonosa régóta vágyik: az NFL végleg megszabadulhat az NFL Network működtetésétől. Bár az üzlet antitröszt-ellenőrzés alatt áll, a következő szezonra várhatóan lezárulhat a megállapodás, amely szerint az NFL Media a Disney-hez kerül cserébe az ESPN részvényeivel. Emellett a liga jelentős előrelépést érhet el az új, nagy tétű médiacsomagok árverésében. Ezek a lépések együtt átalakítják a médiapiacot, és új korszakot nyitnak az NFL számára.

A változás belsőleg is óriási lesz:

az NFL Media az elmúlt két évtizedben az egyik legköltségesebb és legmunkaigényesebb részét jelentette a liga mindennapi működésének.

A kockázat és a terhek felszabadítása új lehetőségeket nyit, miközben az ESPN számára is új fejezet kezdődik: a csatorna még több NFL-tartalomhoz jut, amely erősíti közvetlen fogyasztói szolgáltatását, és hosszú távon szorosabbra fűzi a kapcsolatot a ligával – számolt be a fejleményekről a Sport Business Journal.

A közvetlen meccsjogok terén még nem biztos, hogy az NFL újabb megállapodásokat köt, de a bennfentesek szerint a stratégiai tervezés folytatódni fog. A végeredmény valószínűleg közelebb áll majd a jelenlegi állapothoz, a legtöbb NFL-meccs továbbra is a hagyományos tévécsatornákon lesz látható. Ugyanakkor már 2026-ban jól látható lesz, milyen szerephez juthat ebben az új médiakörnyezetben a Netflix és a YouTube, és meddig maradnak megkerülhetetlenek a hagyományos tévés közvetítők az NFL számára.

Az amerikai térhódításban bízik az F1

A Forma-1 az ESPN széles körű jelenlétének és a Netflix „Drive to Survive” dokumentumsorozatának köszönhetően a pandémia óta közismert márkává vált az Egyesült Államokban. A sorozat nézettsége 2018 és 2025 között 135 százalékkal nőtt, miután az NBC Sports-ról az ESPN-re költözött.

Most az F1 arra fogad, hogy a digitális streaming-technológia és termékfejlesztés elég éretté vált ahhoz, hogy a versenysorozat átkerüljön a tech óriás Apple platformjára anélkül, hogy elveszítené a lendületét. A partnerkapcsolat az iPhone-gyártóval nem csupán a futamok közvetítését javíthatja:

az Apple állítólag évente 140 millió dollárt fizet az F1-nek 2031-ig, szemben az ESPN-től kapott 90 millióval.

Az előnyöket ugyanakkor részben ellensúlyozza, hogy az F1 leállítja amerikai F1 TV streaming-szolgáltatását, amely az Apple TV részeként kerül továbbításra.

Óriási üzleti robbanást hozhat a nyári foci vébé

Amióta a FIFA 2018-ban Észak-Amerikának ítélte a 2026-os világbajnokság rendezési jogát, az iparág nagy tétet rakott arra, hogy a futball népszerűsége az Egyesült Államokban az egekbe szökik majd, amikor a világ legsikeresebb versenyét otthon rendezik. Az MLS-franchise-ok értékei és a csatlakozási díjak több mint háromszorosára nőttek, külföldi klubok és ligák nyitottak irodákat az Egyesült Államokban, vállalkozók különféle futballspecifikus vállalkozásokat indítottak, és a márkák százmilliókat költöttek szponzorációra a teljes ökoszisztémában.

Most, 2026-ban, végre kiderül, mely befektetések bizonyultak igazán sikeresnek. A FIFA mellett, amely

az idén várhatóan 9 milliárd dolláros bevételt könyvelhet el,

senkinek nincs több tétje, mint az MLS-nek. Az észak-amerikai, immár 30 éves hazai liga számára a világbajnokság egyszeri generációs lehetőség a tömeges rajongószerzésre.

Az MLS azt reméli, kapacitálhat a nyári vb-ből Kép: Getty Images

Don Garber, az MLS elnöke a közelmúltbeli „State of the League” beszédében utalt egy „átfogó világbajnokság-elköteleződés stratégiára”, amely vélhetően arra irányul, hogy a futball iránti lelkesedést az MLS iránti érdeklődéssé és a 2027-re tervezett jelentős fejlesztések iránti izgalommá alakítsa. Hogy ez mennyire sikerül, alapvetően befolyásolja majd, hogy a liga képes lesz-e fenntartani a vállalati támogatást, és növelni a médiajogok értékét az Apple-lel kötött 2029-es szerződés lejárta előtt.

Élet-halál harc az ügynökségeknél – a magántőke a nyerő

2026 lesz az az év, amikor a magántőke a sportügynökségek világában már nem csupán különlegesség, hanem a valóság része lesz sok magas profilú játékos számára. A sportolói képviseletekkel foglalkozó ügynökségek már a XXI. század eleje óta vizsgálják a magántőke-befektetések lehetőségét; az egyik első nagyobb ügylet Forstmann Little & Co. 750 millió dolláros kísérlete volt az IMG megvásárlására.

A konszolidáció mindig is mozgó célpontnak számított a sportügynökségek között. Ám ahogy egyre több ügynökséghez érkeznek befektetések, úgy nő az ösztönzés arra, hogy lenyűgözzék a befektetőket, bővítsék tevékenységi területeiket, vagy új reprezentációs területeket fedezzenek fel – legyen szó más sportokról, eseményszervezésről, ingatlanértékesítésről vagy egyéb felvásárlásokról.

Ezzel párhuzamosan azok az ügynökségek, amelyeknél nincs aktív magántőke-befektetés, óriási nyomást érezhetnek, hogy részesedést szerezzenek a befektetési tortából, különben lemaradhatnak,

miközben versenytársaik a PE nyújtotta kapcsolati és pénzügyi erőforrásokat használják fel előnyükre. Még a kisebb ügynökségeknek is szembe kell nézniük a kérdéssel: hogyan lehet reálisan növekedni, miközben a mély intézményi tőkével rendelkező óriásokkal versenyeznek, és megéri-e a lassú növekedés viharát átvészelni.

LA28 belép a gyorsítás évébe

Noha a 2028-as, Los Angelesben rendezendő olimpia még több mint két évre van, 2026 már egyértelműen a tudatos felkészülés és a nagyszabású promóció időszaka lesz. A szervezőbizottság a párizsi játékok lezárulta óta megfeszített tempóban dolgozik, és 2025-ben már 15 új szponzori szerződést kötött – közülük négy a legmagasabb kategóriájú támogatók közé tartozik. Ennek köszönhetően a bevételek átlépték a 2 milliárd dolláros határt. A trend várhatóan 2026-ban is folytatódik, sőt akár fel is gyorsulhat: az amerikai márkák egyre inkább érzik a nyomást, hogy dönteniük kell – beszállnak a játékok támogatásába, vagy átengedik az előnyt a bátrabb versenytársaiknak.

Az Egyesült Államokban a fejlesztés az elmúlt években párhuzamos úton haladt a párizsi játékok óta, a LA28 most a ciklus ezen pontján különösen nagy figyelmet kap a rendezés adta lehetőségek miatt. A nemzeti olimpiai bizottságoktól kezdve a szponzorokon és közvetítőkön át mindenki már felmérte a helyszíneket Dél-Kaliforniában a 2028-as játékokra.

2026-ban azonban a játékok felgyorsítják a folyamatot. A Milánó–Cortina téli olimpia az utolsó lehetőséget adja a LA28 szervezőinek, hogy tanuljanak és tapasztalatot szerezzenek. A FIFA férfi világbajnokság szintén tanulságos pillanat lesz számukra, a biztonságtól kezdve az amerikai vízumkérdések kezeléséig a Trump-kormányzat idején felmerülő aggályokig.

Jövőre a LA28 szervezői elindítják a jegyértékesítést, bejelentik az olimpiai láng útvonalát – amely mind az 50 amerikai államon áthalad majd – és bemutatják a hivatalos kabalát is. Ezzel az olimpia ténylegesen éles időszámításba lép, onnantól kezdve mindenki érezni fogja a közeledő játékok egyre gyorsuló tempóját.