A chilei rendőrség közölte, hogy megtalálták a „John Wick” sztárjának, Keanu Reevesnek azt három óráját, amelyeket feltehetően a színész Los Angeles-i otthonából loptak el 2023 végén – írja a CNN.

A Rolex Submariner órát (amelyre a színész keresztnevét és a „2021, JW4, thank you, The John Wick Five” feliratot gravírozták) szombaton találták meg Santiago keleti részén egy helyi rablássorozattal összefüggő rendőrségi akció során.

Reeves állítólag 2021-ben Rolex Submarinert ajándékozott azoknak a kaszkadőröknek, akikkel együtt dolgozott a „John Wick: 4. fejezet” című filmben.

Az óra ára a Rolex honlapja szerint 9 ezer dollár (mintegy 3,5 millió forint) körül mozog.

A chilei hatóságok közölték, hogy a négy házban tartott razziák során ékszereket és „értékes” órákat találtak, amelyek közül az egyik egy híres színészé volt, aki 2023 decemberében Los Angelesben rablás áldozata lett.

Később a helyi rendőrség megerősítette, hogy a házkutatás során visszaszerzett órák közül három az amerikai színészé.

A rendőrség közölte, hogy az eljárás során letartóztattak egy 21 éves férfit.

Keanu Reeves egyébként már többször is volt rablás áldozata. A hírek szerint 2014-ben három nap alatt kétszer is betörtek az otthonába.