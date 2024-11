Vlagyimir Putyin szerint megvannak a feltétételei a béke megteremtéséhez, de ezt már nyáron bejelentette – ezt mondta az orosz elnök Asztanában, kétnapos kazahsztáni látogatásán tartott sajtótájékoztatóján.

A Ria Novosztyi szerint az elnök feltételei:

az ukrán fegyveres erőknek ki kell vonniuk erőiket Donbászból és az ún. Novorosszijából,

Kijev álljon el attól, hogy csatlakozna a NATO-hoz.

(Az orosz elnök Ukrajna egyes délkeleti megyéire vonatkozóan ismét a cári időkben használatos „Novorosszija”, azaz „Új-Oroszország” elnevezést emlegette. Az 1762 és 1796 között uralkodó II. (Nagy) Katalin cárnő idején kebelezte be Oroszország Ukrajna délkeleti részét, amely ezután kapta a Novorosszija elnevezést. Ez gyakorlatilag elszakítaná Odesszát és elzárná a Fekete-tengert Ukrajnától, és közben a biztonságra hivatkozó Oroszország, pont egy újabb NATO-tagállammal, nevezetesen Romániával lenne határos. A szerk.)

„Nem én fogalmaztam meg az előfeltételeket” – mondta az orosz államfő, és hozzátette, „nem azt mondtam, hogy a tárgyalások megkezdésének feltételei vannak, én csak a béke feltételeiről beszéltem.”

Oroszország szorosan figyelemmel fogja kísérni a kijevi rezsim esetleges kísérleteit az atomfegyverek bármilyen változatának előállítására, és „a válasz a fenyegetéseknek megfelelő lesz” – mondta Vlagyimir Putyin, aki szerint, ha az „atomfegyvert” átszállítják Nyugatról, akkor „minden rendelkezésünkre álló eszközt felhasználunk, ami ezeket megsemmisíti”.

Nem sokkal Putyin kazahsztáni látogatása előtt az orosz erők újabb nagyszabású légitámadást hajtottak végre Ukrajna ellen, elsősorban az ország üzemanyag és energetikai infrastruktúráját célozva. Az ukrán légvédelem sikeresen hárította a támadások jelentős részét, azonban több találat is érte az ukrán létesítményeket - számolt be az Ukrainszka Pravda. Összesen 12 sikeres találatról számoltak be az ukrán illetékesek. Az ukrán légierő megjegyzi, hogy a legutóbbi támadások során az oroszok rengeteg rakétát és drónt használtak, ami gyakran meghaladta a védelmi eszközök számát .

Ezen kívül az orosz erők újfajta támadási módszereket alkalmaznak, amelyeket az ukrán fegyveres erők szerint folyamatosan fejlesztenek - ami ellen leginkább csak a nyugati fegyverek hatásosak.