Az elektromos járművekhez tartozó mikrochipeket gyártó, 3 milliárd eurós gyár építésére irányuló projektet, amelyet egykor az „ipari forradalom visszatérésének” részeként üdvözölt Olaf Scholz, most felfüggesztették, mivel az ország csúcstechnológiai feldolgozóiparának válsága egyre csak mélyül – írja a The Guardian.

Az amerikai Wolfspeed cég és a német ZF autóalkatrész-beszállító elhalasztotta a terveket, mert állításuk szerint kétségek merültek fel a chipek életképességével kapcsolatban.

A lépés azonban csak tovább nehezíti az így sem túl fényes gazdasági helyzetet, miután az Intel amerikai chipóriás két nagy gyára esetén is komoly késedelmeket jelentett be, valamint a Volkswagen is fontolgatja az esetleges gyárbezárásokat.

A Wolfspeed és a ZF a nyugati Saar-vidéken található Ensdorfban tervezett projektet a kiábrándító fogyasztói kereslet miatt is kénytelen volt felfüggeszteni. Az amerikai vállalat közölte, hogy a németországi tervek befagyasztásáról szóló döntéshez az is vezetett, hogy a hazai gyáraiban folyó termelésben „szilárd előrelépés” történt.

A javuló termelékenységünkkel, valamint az EV-piac jelenleg prognosztizált lassabb felfutásával párosulva úgy gondoljuk, hogy rendelkezünk a szükséges kapacitással a jövőre nézve

– mondta a vállalat szóvivője.

A ZF szóvivője elmondta, hogy az amerikai vállalat volt az, amelyik úgy döntött, hogy nem folytatja az építkezést, amely eredetileg 2023 nyarán kezdődött volna, és akár 1000 embert is tudott volna foglalkoztatni.

Olaf Scholz a Startup Germany Summit rendezvényen Berlinben 2024. szeptember 17-én Kép: Reuters / File photo / Liesa Johannssen

A projekt felfüggesztése súlyosbítja a Nemzetközi Valutaalap által kedden jelzett borús nemzetgazdasági kilátásokat. A szervezet szerint a német gazdasági növekedés idén stagnálni fog, és 2025-ben mindössze 0,8 százalékkal emelkedik, amivel a legrosszabbul teljesítő ország lesz a fejlett országok között.

A Wolfspeed és a ZF 2023 februárjában Olaf Scholz német kancellár és Robert Habeck gazdasági miniszter jelenlétében jelentette be, hogy 2,75 milliárd euróért megépítik a „világ legnagyobb, legfejlettebb” szilíciumkarbid alkatrészgyárát. A szövetségi és állami támogatás a tervek szerint 515 millió eurót tesz ki.

A ZF, amelynek elektromobilitási részlege súlyos problémákról számolt be, azt tervezi, hogy 2028-ig 54 ezer fős németországi létszámának negyedét leépíti az elektromos járművek iránti lassú kereslet miatt. A Wolfspeed vegyesvállalathoz mintegy 170 millió euróval kívánt hozzájárulni.